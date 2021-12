Alan Wake 2: è tutto vero! Annunciato uno dei sequel più richiesti

I rumor erano nell’aria da parecchio tempo e alla fine si sono realizzati sul serio: Alan Wake 2 esiste, è reale e al timone dello sviluppo c’è sempre Remedy Entertainment. L’annuncio è arrivato dal palco dei The Game Awards 2021, dove è seguita anche una piccola intervista a Sam Lake per qualche breve anticipazione sul titolo.

Da anni oramai i rumor e le voci di corridoio insistevano sull’esistenza del gioco. Le avventura dello scrittore, però, si fermavano solamente al primo capitolo. Ora, durante i The Game Awards 2021, abbiamo avuto la conferma effettiva: Alan Wake 2 esiste ed è stato introdotto da un breve trailer, in grado di darci una prima indicazione sul mood del gioco, che si prospetta essere decisamente più oscuro rispetto al primo capitolo.

Come confermato da Sam Lake durante l’intervista post reveal, Alan Wake 2 seguirà le tracce del primo capitolo, però con una sorta di svolta verso il survival horror. A differenza di altri annunci, come ad esempio quello di Star Wars Eclipse, il gioco ha una finestra di lancio e delle piattaforme effettive. Il trailer di presentazione è stato introdotto dalla tagline “Monsters wear many faces”, traducibile in “I mostri hanno diverse facce”. Vi lasciamo al filmato, che trovate subito qui in basso.

Alan Wake 2 non sarà un prodotto cross gen. Come riportato da Remedy Entertainment, il gioco sarà infatti disponibile solamente su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, oltre che ovviamente PC, probabilmente in esclusiva su Epic Games Store. La finestra di lancio è prevista per il 2023 e il gioco sarà pubblicato da Epic Games Publishing, che già da diverso tempo ha stretto una collaborazione con lo studio di sviluppo norvegese. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito, che arriveranno solamente nel corso del prossimo anno.