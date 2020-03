Command & Conquer Remastered Collection: data d’uscita e video di annuncio

Da poche ore, Command & Conquer Remastered Collection è uscito allo scoperto in via ufficiale, come dimostrato nel video pubblicato da Electronic Arts su Youtube e di cui abbiamo già discusso in data odierna. In occasione, l’azienda ha rivelato la data di uscita del titolo, prevista per il 5 giugno 2020. Il nuovo video mostra delle scene inedite di gameplay, tratte dai capitoli precedenti della serie, nello specifico Tiberian Dawn e Red Alert, che saranno inclusi nel pacchetto celebrativo. A lavorare sullo sviluppo del titolo sono i team Lemon Sky Studios e Petroglyph Games, quest’ultimo composto in buona parte da ex designer e membri del team di sviluppo originale del titolo, Westwood Studios, che doneranno al prodotto finale una nota di passione e nostalgia.

Le scene di gameplay mostrate in questo nuovo video risaltano il lavoro compiuto con le animazioni delle unità e i filmati in game, che intramezzeranno una missione e l’altra, senza dimenticare la completa ridefinizione dell’interfaccia utente e il sensibile aumento della qualità delle texture di edifici e truppe dell’esercito, con risoluzione fino al 4k, senza rinunciare, però, al classico stile in 2D che caratterizza questo RTS. Si coadiuva all’opera anche una nuova modalità per il single player, chiamata Spec Ops, che andrà ad aggiungersi parallelamente alle oltre 100 missioni della storyline.

A partire dall’annuncio del nuovo titolo, Command & Conquer Remastered Collection ha aperto il via anche ai preordini, con 3 versioni disponibili, una basica Standard Edition, una Special Edition, contenente quattro spille smaltate per ogni fazione presente nel gioco, una penna USB da 16GB a forma di cristallo di Tiberium contenente 119 tracce della soundtrack originale completamente rimasterizzate dallo stesso compositore dei primi capitoli, Frank Klepacki, e una mastodontica edizione per l’anniversario dei 25 anni della serie, che conterrà merchandise, poster, repliche di veicoli e artbook.

L’arrivo di Command & Conquer Remastered Collection si è rivelato quindi piuttosto vicino rispetto a quanto si prospettava, dopo che gli sviluppatori avevano pubblicato un primo gameplay teaser risalente circa a fine ottobre, e ci auguriamo che il titolo faccia tornare il genere degli strategici in auge.