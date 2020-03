Coronavirus: Remedy pubblica un tutorial in stile Control su come lavarsi le mani

Nonostante non abbia venduto un numero esorbitante di copie, Control è ritenuto come un successo da parte di Remedy, e senza alcun dubbio, l’ultima fatica dello studio finlandese ha lasciato un segno indelebile su chiunque si sia avvicinato alla storia di Jesse Faden. Ora, in un periodo molto delicato a causa del Coronavirus, Remedy ha pensato di condividere delle istruzioni su come lavarsi le mani in pieno stile Control.

Il tutorial è stato pubblicato qualche ora fa sul profilo Twitter di Control, e riprende un famoso meme che sta girando sulla rete in questo periodo di Coronavirus. Al tutto è stato aggiunto quel tocco inconfondibile dell’ultima esperienza pubblicata dallo studio. I loghi e le scritte, alcune illeggibili a causa di una striscia nera che le censura, sono tutti dettagli familiari a chiunque si è trovato a vagare tra i corridoio del Bureau.

The Department of ██████████████████ at the Federal Bureau of Control reminds all employees to wash their hands using the following mnemonic technique. A clean Bureau is a safe Bureau.#WashYourLyrics #WashYourHands pic.twitter.com/KCzM3YZVUZ — Control (@ControlRemedy) March 12, 2020

Tutti i vari step dell’immagine condivida da Remedy presentano inoltre anche delle brevi didascalie scritte con ciò che i vari personaggi posseduti dall’Hiss sussurrano, ed infine gli step finali iniziano a dissolversi distorcendosi sempre di più. Se non avete ancora avuto l’opportunità di giocare a control, il più recente titolo Remedy è stato aggiunto su PlayStation Now proprio durante il mese di marzo.

Qualche giorno fa inoltre, Remedy ha dichiarato che sempre a marzo sarà rilasciato il primo dei due DLC narrativi chiamato The Foundation. Non è ancora stata dichiarata la data di uscita ma per conoscere i primi dettagli potete leggere questo nostro articolo a riguardo. Cosa ne pensate delle istruzioni su come lavarsi le mani rilasciate da Remedy? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.