Sony Interactive Entertainment si prepara a lanciare un controller DualSense in edizione limitata dedicato a Genshin Impact, l'action RPG free-to-play di HoYoverse che ha conquistato oltre 65 milioni di giocatori in tutto il mondo. Si tratta di una collaborazione rara nel mondo delle periferiche console, che testimonia l'influenza crescente dei titoli live service anche nel mercato delle edizioni speciali hardware. Il prezzo fissato a 84,99€ posiziona questo accessorio nella fascia premium, circa 10 euro sopra il costo standard di un DualSense, mentre la disponibilità limitata suggerisce che potrebbe diventare rapidamente un oggetto da collezione per i fan della serie.

Il design del controller riflette l'estetica fantasy di Teyvat con una combinazione cromatica bianco-oro-verde, arricchita da glifi arcani che richiamano l'universo narrativo del gioco. Gli elementi più caratterizzanti sono gli emblemi dei Gemelli Viaggiatori Aether e Lumine, protagonisti selezionabili all'inizio dell'avventura, insieme al simbolo di Paimon, la guida chiacchierona che accompagna il giocatore lungo tutta la campagna. La palette cromatica e i pattern decorativi si discostano nettamente dalle precedenti edizioni speciali del DualSense, puntando su una decorazione più intricata rispetto alle tinte unite o ai design minimalisti visti finora.

Wenyi Jin, presidente delle operazioni globali di HoYoverse, ha dichiarato che il controller rappresenta una celebrazione degli anni di avventure e compagnia a Teyvat, insieme ai ricordi condivisi con la community. La collaborazione con Sony Interactive Entertainment ha coinvolto direttamente gli sviluppatori nella fase di design, garantendo che gli elementi visivi rispettassero la direzione artistica del gioco. Per un titolo che continua a ricevere aggiornamenti stagionali con nuove regioni e personaggi, questa partnership hardware consolida ulteriormente la presenza di Genshin Impact nell'ecosistema PlayStation.

Il DualSense Genshin Impact sarà disponibile dal 21 gennaio 2026 in Asia prima del lancio occidentale del 25 febbraio 2026

La strategia di lancio prevede un rilascio scaglionato geograficamente: 21 gennaio 2026 per i mercati asiatici incluso il Giappone, seguito da 25 febbraio 2026 per Americhe, Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda. I giocatori italiani potranno effettuare il pre-ordine attraverso PlayStation Direct a partire dall'11 dicembre alle ore 10:00, insieme ad altri dieci paesi europei tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Portogallo. La finestra temporale ristretta per il pre-ordine e le quantità limitate annunciate suggeriscono che l'accessorio potrebbe esaurirsi rapidamente, specialmente considerando la base di giocatori attivi di Genshin Impact su PS5.

Dal punto di vista funzionale, il controller mantiene tutte le caratteristiche tecniche del DualSense standard: feedback tattile adattivo, grilletti a resistenza variabile, microfono integrato e compatibilità totale con l'intera libreria PS5. Genshin Impact supporta già le funzionalità avanzate del DualSense, con vibrazioni differenziate in base agli elementi utilizzati dai personaggi e resistenze sui grilletti durante l'uso di arco e abilità caricate, rendendo questo controller non solo un pezzo da collezione ma uno strumento perfettamente integrato nell'esperienza di gioco.