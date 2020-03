Coronavirus: giocatori del Napoli sfidano gli utenti a Call of Duty Warzone

Il Coronavirus, come ben sappiamo, ci ha obbligati a rimanere a casa e ad uscire solo in casi di necessita. Le limitazioni forzate stanno portando a delle iniziative simpatiche come queste che vi stiamo per scrivere. Il difensore del Napoli Hysay ha deciso di postare una foto sul proprio social invitando i suoi seguaci a sfidarlo a Call of Duty Warzone.

“Restiamo a casa” è diventato l’appello lanciato dal governo, dai medici ed infermieri per limitare il numero dei contagi da Coronavirus in tutta Italia. Seguendo questo appello molta gente ha trovato il tempo per leggere qualche libro, guardando serie tv e film stando in famiglia e perché no anche giocando ai videogiochi. Il difensore del Napoli quindi ha invitato tutti a giocare con lui ed il suo compagno di squadra: Mario Rui.

“Ragazzi, dato che dobbiamo stare a casa ci possiamo intrattenere giocando a COD insieme al mio amico Mario Rui”, ha scritto Hysaj sul social network, concludendo con un “Vi aspettiamo“. Questo è quello che ha postato sulla propria pagina Instagram mostrando anche in bella vista il sui ID PlayStation cosicché la gente potesse aggiungerlo durante le partite. Infatti nella foto è possibile vedere l’username, ovvero “Elsi234” potete quindi aggiungerlo per una partita durante questo periodo di quarantena. Ricordiamo infine che ci sono state diverse iniziative anche nell’ambito del gaming, come quella di un ragazzo che ha offerto codici per scaricare giochi gratis.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vorreste fare una partita con i due calciatori del napoli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito per tutte le novità in ambito videoludico.