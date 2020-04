Coronavirus e Nintendo Switch: problemi di distribuzione della console in Giappone

È da alcune settimane che vi parliamo della scarsa reperibilità di Nintendo Switch. La console della casa di Kyoto è vittima dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus che avrebbe causato problemi alla catena di distribuzione in molti paesi del mondo che stanno affrontando la pandemia. La situazione pare essere ancora più grave in patria, dove Nintendo non sta più riuscendo a soddisfare la domanda di nuove console. Per quanto riguarda invece Europa e USA le spedizioni avverranno in maniera regolare.

Questo è quanto filtra da una fonte anonima interna della compagnia giapponese considerata molto attendibile. Recentemente, vi ricordiamo che Nintendo ha deciso di aumentare la produzione di console di circa il 20% per far fronte alla crescente domanda che si è registrata in questo lungo periodo di quarantena, infatti in molti hanno deciso di acquistarla proprio per “arricchire” le proprie giornate in casa insieme alla propria famiglia.

Tornando alla situazione che si sta vivendo in Giappone, si tratta veramente di un brutto colpo per Nintendo, visto che in patria i report relativi alle vendite di Nintendo Switch stavano andando a gonfie vele. A confermare questi dati sono le classifiche hardware giapponesi che vedono in testa sui 2 gradini più alti del podio Nintendo Switch e Switch Lite. Interessante anche il resoconto delle vendite dei giochi retail con la presenza fissa di ben 8 giochi per Nintendo Switch nella top ten di marzo-aprile. Nintendo Switch sembra quindi essere un oggetto di desiderio da parte di moltissima gente soprattutto in terra natia.

Per chi non lo sapesse la console viene prodotta in Thailandia e in alcune zone della Cina, paesi che hanno affrontato una situazione di emergenza sanitaria abbastanza importante causata dal Coronavirus. La produzione di hardware è ripresa nell’ultimo periodo anche se molto a rilento per via di alcune restrizioni ancora vigenti in alcuni territori.