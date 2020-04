Nintendo Switch: aumentata la produzione dopo i problemi di scorte a causa del Coronavirus

L’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione da Coronavirus sta inginocchiando l’intero pianeta. Più il tempo passa più ci domandiamo cosa ci riserverà il futuro. Abbiamo visto come nel campo videoludico la situazione non è di certo delle migliori, in quanto stiamo vedendo che un sacco di giochi vengono rinviati a causa di questa pandemia, non sono solo i titoli a risentirne, ma si sono aggiunte anche le carenze di scorte di hardware, specialmente riguardanti Nintendo Switch.

La console della casa di Kyoto è andata praticamente sold out in tutti i principali mercati nelle scorse settimane visto che molte persone hanno deciso di acquistarla per passare un po’ di tempo durante questa quarantena forzata per evitare qualsiasi tipo di contagio. Effettivamente Nintendo Switch potrebbe essere un grande amico in questo periodo in quanto il suo essere portatile è fruibile per ogni tipo di videogiocatore, da qui ovviamente la carenza di scorte negli ultimi giorni. Come riportato da Dr. Serkan Toto sul proprio profilo Twitter, Nintendo ha deciso di aumentare la produzione del 20%, con l’obiettivo di rifornire rapidamente tutti i negozi.

Digitimes: Nintendo increased production orders for the Switch by 20% in the past 2 weeks, incl. at manufacturing partners Foxconn+Hosiden. Digitimes says in Taiwan, for example, the exclusive sales agent in that region expects new devices at the end of April at the earliest. — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) April 7, 2020

Non rimane però tutt’ora chiaro se la produzione riguarderà solo il mercato nipponico oppure quello mondiale. Negli Stati Uniti ad esempio si stanno riscontrando diverse difficoltà riguardanti le scorte della console ibrida. Anche in Giappone c’è stato il botto di vendite, causato grazie anche all’uscita di Animal Crossing New Horizons che tutt’ora sta accompagnando migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo cercando di farli divertire il più possibile in questo periodo di isolamento, ed ammettiamolo, sta aiutando molto.

Cosa ne pensate di questa notizia? State sfruttando le potenzialità di Nintendo Switch durante questo periodo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico.