Coronavirus, anche l’Intel World Open rimandato al 2021

In queste ultime settimane stiamo vivendo in piena emergenza Coronavirus la disfatta di centinaia di eventi nel mondo eSportivo mondiale. Di giorno in giorno, veniamo a conoscenza di eventi che vengono bloccati o rimandati a causa della situazione attuale. Nello specifico vi avevamo parlato di come l’Intel World Open si sarebbe comunque tenuto nonostante le Olimpiadi di Tokyo, abbiano ricevuto il rinvio ufficiale al 2021. In una prima battuta gli organizzatori dell’evento avevano forse sottovalutato la situazione, e avevano quindi deciso di far comunque procedere l’evento, anche se il mondo stava affrontando l’emergenza da Coronavirus.

Il torneo principale dell’Intel World Open sarebbe stato quello di Street Fighter V: Champion Edition, con un montepremi totale di 500.000 dollari che sarebbe stato diviso tra i campioni del titolo di Capcom e quelli di Rocket League. Ovviamente rimangono invariate le date dell’evento e spostate semplicemente il prossimo anno. Di conseguenza i qualifier online saranno svolti come da calendario, ricevendo ovviamente qualche cambiamento di data.

An update regarding the Intel World Openhttps://t.co/fApSV1kb4s pic.twitter.com/A8eYGB0e1q — Intel Gaming (@IntelGaming) April 8, 2020

Ecco le parole di Intel all’interno del comunicato: “In seguito alle vicende che si stanno susseguendo a livello mondiale per l’emergenza Coronavirus abbiamo deciso di posticipare l’Intel World Open al prossimo anno. Il tutto per poter porre maggiore focus sulla salute e la sicurezza dei nostri atlleti. Continueremo a monitorare la situazione, e provvederemo a fornirvi aggiornamenti sulla situazione il più velocemente possibile. Grazie per il vostro continuo supporto“.

Insomma una gran bella gatta da pelare per l’Intel World Open che purtroppo ha dovuto far i conti con l’emergenza come tanti altri eventi eSports. Speriamo che la situazione possa tornare alla normalità il prima possibile, facendo in modo che tutte le organizzazioni possano di nuovo pensare a quando tornare con gli eventi live. Noi ne abbiamo davvero bisogno.