Counter-Strike Global Offensive, dopo otto anni nuovo record di giocatori su Steam

Titoli come Dota 2 e Grand Theft Auto 5 non conoscono cali di popolarità su Steam e insieme a questi c’è senza dubbio anche Counter-Strike Global Offensive, sparatutto pubblicato nel corso del 2012 e sviluppato da Valve insieme allo studio Hidden Path Entertainment. Il free-to-play, nelle ultime ore, ha fatto registrare infatti un nuovo record di utenti in gioco contemporaneamente insieme a Steam, che nelle ultime settimane ha conosciuto numeri costantemente in crescita di giocatori attivi in contemporanea.

Secondo i dati di Steam, nella giornata di oggi Counter-Strike Global Offensive ha raggiunto il suo più alto picco di sempre con 901 mila e 861 giocatori. A seguire ci sono altri titoli molto presenti nella lista dei più giocati della piattaforma di Valve ovvero Dota 2 (664.196 maggior numero di utenti di oggi), PUBG (604.948) e Grand Theft Auto 5 (268.705). Monster Hunter World, che proprio recentemente su Steam ha visto l’uscita dell’espansione Iceborne pubblicata prima per console, continua a riscuotere un certo successo con un picco di 218 mila e 278 giocatori attivi nella giornata di oggi.

Come si può vedere dai dati di Steam è stata anche la piattaforma a far registrare un nuovo record di sempre per quanto riguarda gli utenti in-game. Il picco raggiunto nella giornata di oggi è stato di 19.107.683.

L’ultimo record di utenti in-game era stato superato esattamente una settimana fa anche se in quel caso c’erano voluti ben due anni per superarlo dato che quello precedente era stato registrato nel mese di gennaio del 2018. Intanto vi ricordiamo che sempre su Steam, Valve ha deciso di rendere gratuiti tutti i capitoli e gli episodi della serie Half-Life in vista del rilascio di Half-Life Alyx. Il nuovo episodio è previsto per il mese di marzo e potrà essere giocato soltanto con i dispositivi di realtà virtuale.