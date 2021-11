Counter-Strike incontra Squid Game in questa mod assurda

Dopo i cloni di Roblox, ora arriva anche la mod su Counter Strike. Stiamo ovviamente parlando di Squid Game, una delle serie evento di Netflix, che ha prodotto una serie di videogiochi ispirati ai giochi mortali, tutti ovviamente senza licenza. E tra le creazioni degli utenti con tool a metà tra gioco e veri engine per la creazione di videogiochi, non poteva mancare ovviamente la mod che sfrutta lo shooter tattico di Valve.

La mod di Counter-Strike: Global Offensive è forse l’opera più ispirata a Squid Game mai vista. A differenza di altri esperimenti simili, infatti, la mod ricrea interamente tutti i giochi della serie TV: si passa dal classico Red Light, Green Light fino ad arrivare anche al gioco delle biglie, assente in quasi tutti i fan game creati. Ovviamente è presente anche l’iconica scena della rissa in notturna, scatenata dal Frontman in persona per ridurre ancora di più il numero dei partecipanti. Manca il gioco finale, ovvero quello del calamaro, probabilmente sia per motivi tecnici, sia per motivi culturali: il gioco è infatti popolare solo in Corea del Sud e non in Occidente.

Squid Game in Counter-Strike non è stato realizzato però solamente da un singolo utente. La lista di autori è infatti decisamente lunga e include diversi modder, che si sono occupati di diversi aspetti del gioco, dalla realizzazione delle location (che includono anche le famose scale) fino ai modelli dei giocatori e il lavoro di ricerca dei suoni più corretti da utilizzare.

CS:GO Squid Game, released in workshop NOW! Few month of work, all FULLY working gamemodes from original show! Check it out here: https://t.co/ZS0OI52S6H pic.twitter.com/n8LmRVeL1A — Gabe Follower (@gabefollower) November 26, 2021

La mod che trasforma Counter-Strike in Squid Game è disponibile per il download a questo indirizzo. La mod è completamente gratuita e include anche le istruzioni per l’host per avviare la partita. E ora non ci resta che attendere e scoprire quale sarà il prossimo videogioco che la serie culto di Netflix riuscirà ad invadere.