Squid Game diventa un gioco all’interno di Roblox

Squid Game è senza ombra di dubbio la serie TV del momento, e al momento la popolarità sta portando quest’opera sud coreana anche al di fuori del medium televisivo. Il web si è velocemente riempito di articoli, video e addirittura meme riguardanti la serie in onda su Netflix, e anche il celebre Roblox ha aperto le porte ad un gioco sulla serie TV.

Alcuni sviluppatori di Roblox, spinti dalla forte popolarità della serie, hanno realizzato un’esperienza molto simile a quella vista in Squid Game, e stando anche ai parerei dei giocatori la creazione su Roblox è quella che si avvicina maggiormente al fenomeno televisivo.

Come se non bastasse, i ragazzi che hanno creato questo gioco in Roblox stanno regalando una serie di codici che permettono di riscattare del denaro in game.

I codici sono limitati, pertanto vi consigliamo di essere lesti nel riscattarli prima che vengano disattivati:

LotsOfStuf – 500 denaro

30kMembers – 250 denaro

FrontPage! – 200 denaro

LotsOfLikes! – 250 denaro

Marbles – 100 denaro

Per avviare il gioco di Squid Game in Roblox vi basta cercare la pagina ufficiale di Squid Game Experience e seguire tutte le istruzioni.