Counter Strike, il titolo verrà trasmesso su TV 2 Norway

Sembra che nonostante la piena emergenza Coronavirus, le società di tutto il mondo non si fermino e continuino le acquisizioni di diritti. In Norvegia infatti l’emittente televisiva TV 2 Norway ha reso noto l’acquisto dei diritti di due dei più importanti tornei di Counter Strike. Stiamo parlando dell’ESL Pro League e del Blast Premiere; eventi che d’ora in poi, verranno trasmessi in Norvegia non solo via streaming sulle piattaforme online, ma anche in diretta televisiva.

Marcus Lindmark, CEO di DreamHack (organizzatore dell’ESL Pro League) ha commentato: “Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo con TV 2 Norway. Sono un’emittente di alta qualità, e non vediamo l’ora che i fan norvegesi possano divertirsi con noi durante tutta la stagione”. Alexander Lewin di BLAST ha invece aggiunto: “Abbiamo rinnovato per il secondo anno con TV 2 Norway. Il loro entusiasmo per gli esports ci ha convinto nel scegliere loro come partner per far vedere il BLAST Premier al pubblico norvegese”.

Jansen Hagen direttore di TV 2 Norway ha invece detto: “TV 2 trasmette ai norvegesi lo sport da più di 25 anni. Vogliamo fare lo stesso con gli esports”. Questa è sicuramente una notizia importantissima per tutto l’eSports mondiale, sopratutto in tempi come questi dove l’emergenza Coronavirus, sta tagliando le gambe alla quasi totalità degli eventi live. Notizie come questa invece, rientrano perfettamente in quelle dichiarazioni del CEO dei Vitality su come in realtà i giochi elettronici competitivi, abbiano una marcia in più rispetto sport tradizionali.

Questi ultimi infatti, possono essere trasmessi e giocati completamente online. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, sopratutto nei prossimi mesi, dopo che l’emergenza sarà finita e bisognerà trovare una quadra per risollevare la situazione eSportiva mondiale. Inoltre notizia di oggi è anche quella della chiusura completa di tutti gli eventi competitivi di Pokemon, che potrebbe compromettere anche la strada verso il mondiale di quest’anno.