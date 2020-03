Coronavirus, annullati tutti gli eventi Play Pokemon fino a maggio

Play Pokemon annuncia che tutti gli eventi in programma fino al 14 maggio, vengono ufficialmente cancellati in seguito all’emergenza Coronavirus che sta dilagando in tutto il mondo. Gli organizzatori dei singoli eventi continueranno a collaborare con l’OMS per monitorare la situazione e cercare di capire quando potranno riprendere i tornei dal vivo. In precedenza, l’organizzazione che si occupa dei tornei dedicati ai mostriciattoli tascabili, ha già dovuto cancellare i regionali europei del 2020 a inizio mese, ora ovviamente si è provveduto alla completa cancellazione di ogni evento, dato che la situazione deve essere monitorata in tutto il mondo.

La cancellazioni dei tornei più grandi ha un forte impatto anche sugli eventi locali: Play Pokemon ha infatti consigliato agli organizzatori dei vari eventi di mettere davanti ad ogni cosa la salute della propria community. Inoltre durante questo periodo di fermo, i giocatori saranno anche impossibilitati a ricevere punti campionato, che ricordiamo hanno una grande valenza per l’invito ai campionati mondiali. Ancora non è chiaro comunque quali saranno gli eventi che verranno rischedulati, o magari trasferiti in una controparte online.

Data l’importanza che hanno gli eventi Play Pokemon, è difficile capire se l’online possa essere la strada giusta, anche per evitare che i giocatori adottino trucchi vari durante le lotte. Supponendo infatti che l’emergenza Coronavirus rientri e che gli eventi vengano ripresi a fine maggio, è molto probabile che i giocatori dovranno partecipare a più eventi per avere lo stesso numero di punti campionato previsti dal formato.

Una grossa gatta da pelare questa per gli organizzatori dei tornei, sopratutto perché bisogna mettere i giocatori di tutto il mondo allo stesso livello, permettendo di ricevere il giusto numero di punti allo stesso modo. È inoltre probabile che Play Pokemon si trovi costretta a cancellare anche eventi futuri previsti nei mesi successivi a maggio.