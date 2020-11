Covid-19: trovato vaccino, in borsa crollano le azioni videoludiche

È la notizia della giornata, questa mattina è stato annunciato che finalmente è stato trovato un vaccino contro il virus Covid-19 che ha scombussolato non poco tutta l’annata ancora in corso. Quest’ottima notizia però, sembra che abbia avuto già un riscontro molto negativo sulle società videoludiche quotate in borsa, che nel corso delle ultime ore hanno visto un vero e proprio tracollo delle proprie azioni.

Il vaccino annunciato dalle case farmaceutiche Pfizer/BioNTech ha un’efficacia del 90%, e dopo poco tempo che è stata data la notizia Il CEO di ICO Partners Thomas Bidaux ha fatto notare che, più o meno nello stesso momento le azioni di CD Projekt RED, sviluppatori di Cyberpunk 2077 e della compagnia francese Ubisoft hanno subito un drastico calo che al momento in cui scriviamo la notizia fa ancora fatica a risollevarsi.

A COVID-19 vaccine is announced having good results. Game companies stock drops. pic.twitter.com/YlyNhZPO2r — Thomas Bidaux 🌠 -Working From Home 🏡-😷 (@icotom) November 9, 2020

Lo stesso medesimo crollo è stato segnalato anche sulle azioni delle società Take Two, Unity, Electronics Arts e Activision Blizzard. Va sottolineato però come questi cali non abbiano causato una perdita di valore nelle azioni complessive delle compagnie. Il crollo risulta decisamente inferiore ai guadagni che questi colossi del videogioco sono riusciti a portare a casa nell’arco di tutto l’anno corrente.

Di certo è da segnalare come i vari lockdown in tutto il mondo hanno saputo dare una grossa spinta al medium videoludico, facendo schizzare in alto anche le vendite non solo di alcuni titoli usciti proprio quest’anno ma anche le stesse console. Cosa ne pensate di questo crollo delle azioni di alcune compagnie videoludiche? Vi aspettavate che l’epidemia di Covid-19 potesse avere questo tipo di impatto sull’industria del videogioco? Lasciateci un commento con la vostra opinione nella sezione dedicata qua sotto.