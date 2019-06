Crackdown 3 si aggiorna con un enorme contenuto gratuito

Un grande aggiornamento contenutistico completamente gratuito è appena sbarcato in modo completamente inaspettato su Crackdown 3.

Interessanti e soprattutto inaspettate novità sopraggiungono per i fan Xbox. Nonostante lo scarso successo commerciale, infatti, Crackdown 3 non è un titolo così malvagio e, per farlo riscoprire ai propri fan, Microsoft ha ben pensato di pubblicare un grande update contenutistico completamente gratuito. Il tutto già disponibile fin da ora.

Una notizia sicuramente apprezzabile che giunge giusto dopo qualche settimana decisamente dura per il titolo. Come vi avevamo riportato in questo articolo, infatti, sembrava non esserci più nessuno sul multiplayer di Crackdown 3: i giocatori si imbarcavano in ore e ore di attesa alla ricerca di qualche anima con cui divertirsi senza purtroppo nessun risultato. Che questo inatteso update riesca a dare un po’ di linfa al titolo?

L’aggiornamento in questione, chiamato Extra Edition, spinge in particolare sul lato più divertente ed esagerato di Crackdown 3. Grazie all’update ci verranno infatti virtualmente donate le chiavi della città, che diventerà il nostro grande parco giochi personale. Potremo infatti gestire a nostro piacimento le varie abilità del protagonista, permettendoci di raggiungere fin da subito le potenzialità più elevate. Sarà inoltre possibile far comparire ovunque vogliamo qualsivoglia oggetto come armi, veicoli e qualsiasi altra cosa sia possibile scaraventare per lo scenario di gioco.

Una tale libertà però potrebbe ben presto portare alla noia e, per ovviare tale rischio, è stato inserito anche un sistema di progressione con cento diversi oggetti che ci permetteranno di modificare l’estetica del nostro agente. Un semplice ma efficace escamotage che dovrebbe ridare un po’ di vita al titolo.

Crackdown 3 nonostante meriti sicuramente una seconda occasione, non si è purtroppo rivelato un titolo eccezionale. Come recita la nostra recensione, infatti:”Crackdown 3 raccoglie ciò che ha coltivato in tutti questi difficili anni di sviluppo. È chiaro che Microsoft abbia voluto fare damage control con una saga che ha chiaramente tante potenzialità non ancora espresse, ma il risultato attuale e tutto fuorché eccelso.”

Che ne pensate di questa Extra Edition?