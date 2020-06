Crash Bandicoot 4: It’s About Time, pubblicato un primo teaser

Di Crash Bandicoot se ne parla oramai da anni, con innumerevoli fan che hanno chiesto il ritorno dell’ex mascotte Sony con un nuovo videogioco che potesse riportare in auge un’IP tristemente caduta nel dimenticatoio. Le richieste del pubblico trovarono in parte risposta in una riedizione dei primi tre capitolo del franchise, un’opera di modernizzazione che con il successo riscosso fece capire a molti che vi era ancora moltissimo interesse dietro Crash Bandicoot.

Proprio in questi ultimi giorni, però, sono spuntate online numerose informazioni su un presunto Crash Bandicoot 4: It’s About Time, con svariate immagini legate al gioco che sono state pubblicate sul web, di fatto confermando l’esistenza della produzione. Come se ciò non fosse abbastanza, inoltre, tra le varie immagini giunte ve n’è una in particolare su cui viene riportata la data d’uscita della produzione, ovvero il 9 ottobre 2020, con anche le cover PlayStation 4 e Xbox One che sono spuntate sui social più famosi.

🌀😮🌀 Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise 😉 pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

Ebbene, sembra che ora anche Activision si stia infine muovendo e proprio nel corso di queste ultime ore, sull’account Twitter ufficiale di Crash Bandicoot, è stato pubblico il primo teaser per Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Il video, visionabile poco sopra, ricorda da vicino i vecchi spot di Crash che venivano realizzati ai tempi della prima PlayStation, e vede il nostro protagonista intento a guardare una televisione poco prima che una sorta di “buco dimensionale” lo porti in tutt’altro posto, una scena che non mostra alcuna fase in-game dell’opera ma conclusasi con la scritta “It’s About Time”.

Il rimando a Crash Bandicoot 4: It’s About Time è palese e rappresenta di fatto il primo vero annuncio relativo al gioco, il quale in verità ha assai diviso l’utenza, tra chi si è detto molto felice dell’annuncio e chi, invece, non ha affatto apprezzato il nuovo design dei personaggi messo in mostra tramite le immagini trafugate. Comunque sia, resta il fatto che la presentazione dell’opera sembra essere davvero molto vicina, con il tweet che preannuncia novità per il 22 giugno, data in cui probabilmente avremo il primo vero trailer del gioco.