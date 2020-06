Crash Bandicoot 4: It’s About Time, immagini e data d’uscita spuntano online

Come forse saprete, nel corso di questi ultimi mesi si è più volte parlato di un ipotetico nuovo capitolo di Crash Bandicoot in sviluppo dopo l’ottimo lavoro fatto con il remake dei tre titoli originali. Il gioco piacque infatti moltissimo e dimostrò come ci fosse ancora un grande pubblico d’appassionati pronto a supportare il franchise, una condizione ovviamente troppo golosa per Activision, la quale difficilmente si sarebbe lasciata scappare una fetta di mercato così ricca.

Giusto recentemente, infatti, è spuntata in rete la cover PlayStation 4 e Xbox One di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nuovo presunto capitolo dell’IP che sarebbe attualmente in sviluppo presso Activision, con uno stato dei lavori oramai quasi ultimato. Ebbene, se quanto mostrato in questi ultimi giorni non fosse stato sufficiente, grazie a un non meglio specificato utente di 4chan, ora in rete sono apparse anche svariate immagini in-game della produzione, le quali parrebbero essere frame specifici del trailer d’annuncio che presto dovrebbe venir pubblicato.

Come potete vedere poco sopra, le immagini sono alquanto sfocate, ma il quadro d’insieme è facilmente comprensibile. Da quanto visibili nelle immagini – altre ancora le potete trovare cliccando sulla fonte di questa news -, il look di Crash pare piuttosto diverso da quello originale, seppur la struttura ludica sarà sempre quella di un platform in 3D probabilmente pensato per ogni fascia di pubblico, dai giovanissimi fino ai più “anzianotti”. Dalle scene mostrate parrebbero esserci anche alcuni gadget utilizzabili dal nostro protagonista, il tutto affiancato da una buona varietà d’ambientazioni.

Inoltre, in una delle immagini è addirittura visibile chiaramente anche la data d’uscita, ovvero il 9 ottobre 2020. Come facilmente immaginabile, per il momento Activision non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale riguardo, ma resta il fatto che le immagini relative a questo Crash Bandicoot 4: It’s About Time paiono piuttosto veritiere ed è molto facile immaginare che la compagnia si lancerà molto presto in una conferma del tutto.