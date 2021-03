Crash Bandicoot 4, niente rete? Su PC non si gioca

Nel corso della giornata di ieri Crash Bandicoot 4: It’s About Time ha fatto il suo debutto su PC. Il nuovo titolo di casa Activision non è però sbarcato su Steam o Epic Games Store ma su Battle.net. Con un DRM anti pirateria decisamente insolito, considerando la natura prettamente single player del platform sviluppato da Vicarious Visions.

A differenza delle versioni PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Crash Bandicoot 4: It’s About Time su PC richiede infatti una connessione a internet permanente. Il titolo non si limita dunque ad un check iniziale per verificare la connessione e come riportato sui social network nel momento esatto in cui la rete Battle.net chiude l’applicazione. La schermata di disconnessione è stata pubblicata su Twitter e potete vedere come reagisce il client grazie al cinguettio presente poco più in basso.

Si tratta sicuramente un DRM per prevenire, in maniera efficace, la pirateria. Crash Bandicoot 4: It’s About Time è solamente l’ultimo gioco di Activision ad aver implementato questa misura. Al di là di Call of Duty: Modern Warfare 2, afflitto da un bug che minava la protezione, nessun altro titolo del publisher statunitense comparso su Battle.net è stato violato. Nel platform però non è presente alcun tipo di collegamento online a differenza di altri titoli come il franchise di Call of Duty appunto, Destiny e la recente rimasterizzazione di Tony Hawk, dunque alcuni commenti ritengono eccessiva l’implementazione di questa misura.

Crash 4 on PC has always online DRM. This is unacceptable, and only ends up harming legitimate consumers. pic.twitter.com/QKcvkH2lTk — RibShark (@RibShark) March 26, 2021

Difficilmente Activision rimuoverà questa protezione da Crash Bandicoot 4: It’s About Time. La filosofia del publisher è oramai abbastanza chiara: i giochi disponibili solamente su Battle.net e DRM che obbliga l’applicazione ad effettuare il check always online. Attualmente il titolo è disponibile per l’acquisto a 39,99 Euro ma se siete indecisi potete leggere la nostra recensione, pubblicata in occasione del day one delle versioni console: la trovate raggiungendo questo indirizzo.