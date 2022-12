Colpo di scena ai The Game Awards 2022: dopo anni di rumor, è stato annunciato ufficialmente un nuovo capitolo di Crash Bandicoot. Chiamato ufficialmente Crash Team Rumble, non si tratta però di un platform come il quarto capitolo, che debuttò dopo un ritorno inaspettato dell’ex mascotte di casa PlayStation.

Che cos’è Crash Team Rumble? Si tratta, sostanzialmente, di un gioco 4 vs 4 esclusivamente online. L’obiettivo del gioco è sopravvivere e vincere come team, ma non è chiaro se si tratti di un picchiaduro vero e proprio oppure di un altro genere di gameplay. Non ci sono ovviamente dettagli aggiuntivi, ma è chiaro che si tratti di un progetto secondario, anticipato nel corso dell’ultimo anno grazie ad alcuni influencer e content creator.

Il filmato di annuncio, che trovate poco più in basso, conclude diverso tempo di attesa prima dell’ufficializzazione di questo capitolo. La campagna marketing di Activision è paradossalmente iniziata molto tempo prima, con personalità online che hanno avuto modo di ricevere alcuni press kit e gadget. Ora, a distanza di almeno un anno, Activision ha potuto ufficializzare il tutto e lo ha fatto sfruttando il palco dei The Game Awards 2022. Palco che è stato decisamente un’occasione ottima per la casa di Irvine, che ha avuto modo di svelare al mondo anche la data di uscita di Diablo 4.

Esattamente come il precedente spin off, ovvero Team Racing Nitro-Fueled, anche Crash Team Rumble non sarà disponibile su PC. Il gioco è attualmente previsto per il prossimo anno, ma esclusivamente su console PlayStation e Xbox. Difficilment e il prodotto sarà esclusivamente next gen, ma arriverà anche su console della vecchia generazione. Per il momento però è tutto, ma siamo sicuri che nel corso dei prossimi mesi Activision divulgherà ulteriori informazioni in merito a questa nuova iterazione del gioco. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.