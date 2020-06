Crash Bandicoot, l’annuncio del nuovo titolo è vicino

Sembra che ormai ci siamo e che il nuovo titolo di Crash Bandicoot ormai sia vicino alla sua presentazione. L’indizio più eclatante è l’invio ad alcune redazioni americana di un particolare puzzle da 200 pezzi che raffigura una maschera con uno squarcio temporale. Inoltre l’oggetto è accompagnato da un piccolo bigliettino che recita la frase “Un piccolo oggetto per aiutarti a passare IL TEMPO“. La parola tempo in grassetto fa ben sperare che i leak circolati in tutti questi mesi siano giusti e che il prossimo capitolo dedicato a Crash Bandicoot sia proprio, World, all’interno del quale saremo in grado di viaggiare nel tempo attraverso degli squarci temporali che si apriranno in una mappa completamente open world.

Ovviamente ancora non è nulla di certo e si tratta soltanto di rumor, però è anche vero che la stessa Activision nel 2018 per pre-annunciare il reveal di Crash Team Racing aveva mandato alle redazione un paio di dadi giganti, che simboleggiavano proprio il titolo. Detto questo non ci resta che attendere e capire se sarà proprio il mese di giugno quello scelto dalla software house per rivelarci qualcosa di più rispetto a questo prossimo titolo.

It looks like the announcement for the next Crash Bandicoot game is close; several outlets have received a 200-piece puzzlehttps://t.co/FUcx6M92i9 pic.twitter.com/FIYgq5CVve — Nibel (@Nibellion) June 18, 2020

Inoltre siamo quasi certi che il nuovo capitolo dedicato al Bandicoot possa arrivare anche sulle console di nuova generazione e magari questa feature dei salti tra i vari mondi potrebbe sfruttare proprio l’SSD di nuova generazione che montano le due ammiraglie di casa Sony e Microsoft, come abbiamo già visto per Ratchet & Clank.

Ovviamente vi ricordiamo ancora una volte che questi sono soltanto rumor, vi invitiamo a prenderli come tali, anche se assomigliano molto di più ad una mossa di marketing ben mirata. Voi intanto fateci sapere cosa vorreste vedere nel prossimo capitolo di Crash, se gradite un cambio completo al gameplay o se preferireste vedere un nuovo Remake.