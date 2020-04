Crash Team Racing Nitro-Fueled, il sito ufficiale preannuncia l’arrivo su PC?

Uscito lo scorso anno, Crash Team Racing Nitro-Fueled ha riscosso un buon successo specialmente per quei giocatori di vecchia data che hanno passato giornate magiche con il vecchio titolo rilasciato per la prima PlayStation. Gli sviluppatori in questo periodo hanno supportato il remake, continuando ad aggiungere senza sosta sempre nuovi contenuti. Il titolo, come sappiamo tutti, è uscito per PS4, Xbox One e Nintendo Switch ma sembrerebbe che il sito web ufficiale abbia preannunciato l’arrivo su PC.

Non si sa bene se si tratta di un errore o lo abbia annunciato involontariamente, ma la pagina se aperta mostra lo stato di servizio online su PS4 e Xbox e su Windows. Probabilmente si potrebbe trattare di una semplice svista, magari hanno confuso la dicitura scrivendo “Windows” invece che “Switch“ ma la cosa non dovrebbe stupire più di tanto. Il PC ha quasi sempre ricevuto una propria versione dei Remake di Spyro e della trilogia di Crash, quindi c’è da aspettarsi che in futuro anche Crash Team Racing Nitro-Fueled possa essere rilasciato anche per tutti gli utenti Windows.

Rimaniamo quindi in attesa di ricevere una notizia, magari in queste settimane, riguardante il possibile arrivo di una versione di Crash Team Racing Nitro-Fueled su PC. Ricordiamo infine che Activision ha dichiarato diversi mesi fa che la stagione 8 del Grand Prix sarà l’ultima, ma non disperate, il publisher ha dichiarato che gli aggiornamenti non cesseranno.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate che venga rilasciata una versione PC di Crash Team Racing Nitro-Fueled? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Activision.