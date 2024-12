Balatro è un successo, ma il creatore si considera ancora un principiante nel settore

Il creatore di Balatro, LocalThunk, ha vinto due Golden Joysticks e il suo gioco è in nomination come Game of the Year ai The Game Awards... ma lui si considera ancora un principiante nel settore videoludico.

Il successo inaspettato di Balatro, un roguelite basato sul poker, ha colto di sorpresa il suo sviluppatore indipendente. LocalThunk ha dichiarato: "Prima che il gioco diventasse pubblico c'erano pochissimi problemi. Era solo un hobby e un modo davvero gratificante per rilassarsi dopo una giornata di lavoro". Il progetto è nato durante alcune settimane di vacanza, senza aspettative di raggiungere un pubblico al di fuori della cerchia di amici.

Lo sviluppatore ha spiegato che originariamente ha iniziato a creare il gioco come progetto hobbistico, proprio come tutti i suoi altri giochi precedenti. Tuttavia, una volta pubblicata la pagina del negozio digitale, la situazione è cambiata: "È diventato molto più stressante da gestire. Gran parte del lato PR e business non mi viene naturale, quindi credo che la parte più difficile sia stata cercare di imparare queste cose al volo. Mi sento ancora come se stessi imparando le basi anche adesso".

Nonostante le difficoltà, Balatro sta ottenendo ottimi risultati di vendita ed è il quarto gioco più giocato su Steam Deck. Lo sviluppo di Balatro è durato circa due anni, di cui 18 mesi prima di rendere pubblica la pagina del negozio. LocalThunk ha dichiarato che ha intenzione di lavorare su Balatro per il momento, ma sta tenendo una lista di altre idee di giochi per il futuro.

Con il successo ottenuto, LocalThunk avrà probabilmente la libertà di scegliere il suo prossimo progetto. Resta da vedere se rimarrà uno sviluppatore solista o se deciderà di aprire un proprio studio. Considerando che sta ancora imparando gli aspetti commerciali del settore, è probabile che continuerà a lavorare in autonomia, ma solo il tempo potrà dirlo.

La storia dei giochi di carte digitali ha radici profonde, risalendo agli albori dell'era informatica. Balatro si inserisce in questa ricca tradizione, portando una ventata di freschezza con la sua interpretazione unica del poker. Il gioco prende il nome da un termine retorico che indica una battuta scherzosa o un gioco di parole, riflettendo forse l'approccio creativo e non convenzionale del suo sviluppatore.