Cristiano Ronaldo sbarca su... Fatal Fury?!

La fusione tra sport e videogiochi raggiunge nuove, e deliranti, vette con l'ultimo annuncio di SNK per Fatal Fury: City of the Wolves. Il mondo dei picchiaduro sta per accogliere un volto inaspettato ma estremamente celebre, ovvero quello di Cristiano Ronaldo, stella del calcio mondiale che farà il suo debutto come personaggio giocabile nel prossimo capitolo della leggendaria serie di combattimento. Questa peculaire collaborazione, mostrata in un recente trailer, ha già catturato l'attenzione di tutti, rappresentando uno dei crossover più audaci e imprevedibili degli ultimi anni.

L'inserimento di CR7 nel roster dei combattenti non è un semplice cameo, ma una completa reinterpretazione del campione portoghese in chiave "picchiatrice". Secondo quanto rivelato da SNK, la storia dietro questa apparizione è piuttosto semplice: Ronaldo "utilizza il suo tempo libero per visitare South Town e migliorare le proprie abilità calcistiche", trovandosi coinvolto nelle risse che contraddistinguono l'universo narrativo di Fatal Fury, si trova costretto a menare le mani... insomma, un po' come Bud Spencer quando veniva disturbato mentre mangiava i fagioli.

La caratterizzazione del personaggio riflette l'identità sportiva dell'atleta, con un sistema di combattimento che fonde in modo creativo elementi calcistici e arti marziali. A detta di SNK non si tratta di una semplice operazione commerciale, ma di un tentativo di integrare organicamente le abilità di Ronaldo nel contesto di gioco,

Il trailer diffuso da SNK mostra come il Ronaldo digitale utilizzi un peculiare stile di lotta che trasforma le sue celebri abilità calcistiche in tecniche di combattimento. Il personaggio può generare sfere di energia che tratta come palloni da calcio, colpendole per scagliarle contro gli avversari con devastante potenza. Questa meccanica non solo rende omaggio alle capacità atletiche del calciatore, ma gli conferisce anche un ruolo tattico distintivo all'interno del roster.

La possibilità di sferrare attacchi a distanza tramite questi proiettili energetici offre al personaggio una versatilità strategica che potrebbe risultare determinante negli scontri competitivi. Gli avversari dovranno sviluppare contromisure specifiche per intercettare o schivare questi potenti attacchi da lunga distanza.

Il ritorno di Fatal Fury rappresenta un evento significativo per gli appassionati di picchiaduro. Questo nuovo capitolo, in uscita il 24 aprile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, segna la rinascita di una delle serie più amate degli anni '90, con una formula che mantiene lo stile di combattimento 2D tradizionale pur avvalendosi di una moderna grafica tridimensionale.

L'imminente seconda fase beta, in programma dalle 6:00 del 27 marzo alle 9:00 del 31 marzo, darà a tutti gli utenti l'opportunità di provare in anteprima questo nuovo episodio della celebre saga. SNK ha evidentemente grandi ambizioni per questo rilancio, come dimostra anche la recente notizia che la colonna sonora del gioco sarà firmata da DJ di fama internazionale.

L'inclusione di Cristiano Ronaldo in Fatal Fury si inserisce in un trend crescente di collaborazioni trasversali nel mondo dei videogiochi. Le barriere tra diverse forme di intrattenimento stanno diventando sempre più sottili, permettendo ai publisher di sorprendere continuamente il proprio pubblico con ospiti provenienti dai contesti più disparati.