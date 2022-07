Che Cuphead sia riuscito a diventare un vero e proprio fenomeno di culto non lo veniamo a scoprire di certo oggi. Il divertentissimo e alquanto ostico gioco di Studio MDHR ha puntato fin da subito sul ricreare un’estetica nata insieme all’animazione del periodo degli anni ’30, e dopo il lancio del gioco è passato poco tempro prima che il mondo intero si accorse di quanta qualità era presente nel titolo. Oggi, dopo sole due settimane dall’uscita del DLC The Delicious Last Course, troviamo la conferma definitiva sul fatto che i Moldenhauer abbiano fatto centro.

Cuphead

Dopo un’attesa durata ben tre anni, il DLC di Cuphead è finalmente arrivato sul mercato e ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte l’amore degli appassionati verso questi personaggi. Con The Delicious Last Course i giocatori hanno potuto visitare una nuova isola completamente inedita e ricca di nuovi personaggi, boss fight e tutta una serie di altre novità e sorprese che non vi vogliamo rovinare anticipatamente in nessun modo.

Sono bastate solamente due settimane a questo DLC per sugellare un successo forse un po’ scontato per alcuni, ma sappiamo molto bene quanto nel mercato videoludico odierno non sia mai facile raggiungere grandi numeri in poco tempo. I ragazzi di Studio MDHR sembra che abbiano trovato la formula giusta, dato che, dopo il fenomeno Cuphead adesso anche il recente DLC The Delicious Last Course ha raggiunto un grande traguardo vendendo la bellezza di un milione di copie in tutto il mondo.

#CupheadDLC has gone platinum, selling 1M copies!! As a small token of our immense thanks, we’re gifting a Nintendo Switch, Xbox Series X, and PS5 console. For a chance to win: Retweet this post, follow @StudioMDHR, and reply with the word “Cuphead” & your console preference! pic.twitter.com/SWx3KzA0ZA — Studio MDHR (@StudioMDHR) July 12, 2022

Ad annunciare questo grandioso risultato sono stati gli stessi Moldenhauer, i quali hanno realizzato anche un bellissimo artwork commemorativo che riporta sulle scene alcuni dei personaggi più importanti che sono presenti in questa nuova avventura affrontata da Cuphead, Mugman e Miss Chalice. Insomma, se non avete ancora goduto di questo meraviglioso DLC vi consigliamo vivamente di acquistare The Delicious Last Course, non ve ne pentirete.