Cyberpunk 2077 arriva a sorpresa anche su Mac: ecco quando

Apple ha annunciato che Cyberpunk 2077 arriverà su Mac all'inizio del 2025 (potete comunque trovarlo su Amazon a prezzo scontato), mostrandolo nel video di presentazione dei nuovi MacBook Pro con chip M4, insieme ad altri titoli AAA in arrivo su macOS nel 2024.

Questa mossa segna un importante passo in avanti per il gaming su Mac, con Apple che punta a entrare sempre di più nel settore del gaming con i suoi dispositivi. Cyberpunk 2077 è globalmente riconosciuto come "uno dei giochi graficamente più impegnativi e complessi mai creati", motivo per il quale la curiosità di comprendere con quale configurazione si riuscirà a giocarlo al massimo delle sue potenzialità, è molto alta.

Bisogna comunque tenere a mente che Cyberpunk 2077, al momento, gira su praticamente ogni piattaforma, motivo per il quale la sua conversione per Mac non stupisce. Quello che realmente incuriosisce è quanto accennavamo poc'anzi, ovvero capire se Apple ha scelto Cyberpunk come portabandiera per far capire immediatamente la potenza dei suoi nuovi laptop.

Ovviamente, considerando la situazione attuale con i processori M3, siamo sicuri che Cyberpunk non potrà girare al massimo dei dettagli con i processori M4 e M4 Pro, ma considerando che l'attuale M3 Max, con 34 GB di RAM al seguito, riesce a far girare a dettagli massimi, a minimo 60 FPS, alcuni titoli tripla A impegnativi (fra i quali Shadow Of The Tomb Raider e Baldur's Gate 3), potrebbe anche darsi che una configurazione comprendente M4 Max e minimo 34GB di RAM possa effettivamente riservare delle inaspettate sorprese su questo versante... anche se a un prezzo di listino molto più elevato che su PC Windows.

CD Projekt RED, dal suo canto, ha voluto confermare che non si tratterà di una versione meno performante, indicando in un comunicato ufficiale che:

I giocatori potreanno usufruire di funzionalità avanzate come il path tracing, la frame generation e l'audio spaziale integrato per un gameplay ancora più coinvolgente e una grafica straordinaria anche su Mac.

Rimane poi l'incognita di come verrà gestito Cyberpunk 2077. Sarà semplicemente reso compatibile per Mac sugli store come Steam, GOG ed Epic Game Store o seguirà il percorso tracciato da Capcom e Kojima Productions, i quali hanno messo in vendita Death Stranding e i capitoli più recenti di Resident Evil esclusivamente su Mac App Store, obbligando a ricomprarli a chi fosse già in possesso della versione per PC? Lo scopriremo solo fra qualche mese, ma per il momento fa solo che piacere constatare che apple si stia impegnando per espandere la sua offerta in ambito gaming.