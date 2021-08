Cyberpunk 2077, arriva la mod che aggiusta quasi tutto il gioco

Nonostante la patch 1.3 sia stata recentemente rilasciata, che dovrebbe essere la più grande di sempre, aggiungendo il primo DLC gratuito e tante altre migliorie, Cyberpunk 2077 resta ancora lontano da uno stato di assoluta perfezione. CD Projekt Red, d’altro canto, sta impiegando molti mesi per rilasciare questi grandi aggiornamenti, motivo per cui molti utenti si stanno impegnando per cercare di risolvere i problemi più incisivi con delle mod amatoriali. Sin dal rilascio del titolo a dicembre 2020, ne abbiamo viste alcune molto interessanti, ma quella che vi riportiamo oggi è davvero degna di nota.

Scissors123454321, uno degli utenti più noti dello scenario del modding di Cyberpunk 2077, ha recentemente pubblicato su NexusMods una patch amatoriale dal nome di “Full Gameplay Rebalance” che risolve un numero spropositato di problemi del gioco e apporta sostanziali modifiche al bilanciamento gameplay. La lista delle migliorie, che potete trovare sulla pagina della mod, è davvero molto lunga, e conta centinaia di modifiche.

Ad essere interessante è anche che l’utente ha messo a disposizione una guida che illustra come poter cambiare manualmente alcuni parametri, come ad esempio il numero massimo di granate ottenibili. Una delle novità più sostanziali riguarda il modo in cui sarà possibile aumentare le statistiche di V quando sale di livello, dato che, senza alcun aggiornamento, al livello 50 potreste ritrovarvi molto più deboli degli avversari allo stesso livello.

Rivisitare questo elemento ludico potrebbe però rischiare di sbilanciare altri aspetti, ma l’utente fa sapere di aver effettuato una moltitudine di cambiamenti molto specifici, facendo il possibile per bilanciare l’intero comparto ludico nel migliore dei modi. La rimozione dello scaling ha permesso a Scissors123454321 anche di dare delle armature a tutti i nemici, e non solo quelli con armature exo, così da poter rendere i combattimenti più bilanciati.