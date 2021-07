Cyberpunk 2077, l’aggiornamento più grande di sempre è in arrivo

Dopo il suo ritorno sulle pagine del Playstation Store, si continua ovviamente a parlare dell’ultima fatica di CD Projekt Red che ancora per molti rimane un lontano scoglio che ancora non viene toccato. Sembra però che la casa di sviluppo polacca abbia delle nuove sorprese in serbo per i giocatori di Cyberpunk 2077. Grazie infatti a delle nuove pubblicità che stanno girando proprio in questi ultimi giorni si social si è scoperto che è in arrivo un nuovissimo aggiornamento per il titolo e che promette di essere uno dei più grandi di sempre.

Vi ricordiamo infatti che l’ultima patch rilasciata ha permesso al gioco di fare il suo ritorno anche sulle console di casa Sony ed è anche grazie a questo se molti giocatori finalmente lo hanno acquistato e ora sono in attesa di nuovi contenuti e che il gioco diventi ancora più stabile. Lo stato dell’arte di Cyberpunk 2077 è sicuramente più roseo rispetto all’uscita su console, al momento infatti il titolo presenta sicuramente più stabilità e meno problemi dal punto di vista del frame rate e dei bug, ma la strada è ovviamente ancora lunga.

Questo nuovo aggiornamento teaserato da queste pubblicità sarà sicuramente un nuovo passo avanti, sperando che vengano risolti i problemi ancora presenti o che magari venga aggiunta qualche nuova possibilità di avventura all’interno di Night City. Cyberpunk 2077 entro la fine dell’anno riceverà anche un nuovo aggiornamento completamente dedicato alle nuove console PS5 e Xbox Series X|S, che andrà sicuramente a migliorare illuminazione e performance.

Sperando che questo titolo possa godere finalmente del lustro che si merita, non vediamo l’ora di capire cosa ci riserva il futuro con questi nuovi aggiornamenti che vedremo nei prossimi mesi. In attesa di tutto questo vi consigliamo di dare un’occhio a questo nostro speciale sulla situazione di CDPR. Fateci sapere la vostra.