Cyberpunk 2077, CD Projekt RED parla di data di lancio e VR

Adam Kicinski, dirigente di CD Projekt RED, ha parlato della data di lancio di Cyberpunk 2077 e di una possibile modalità VR del titolo.

Nonostante si sappia ancora decisamente poco di Cyberpunk 2077 è innegabile come il futuro titolo di CD Projekt RED sia uno dei più attesi dell’intero panorama videoludico. La community sta infatti decisamente aspettando con trepidazione nuove succulenti informazioni a riguardo. Informazioni che, neanche a dirlo, si fanno decisamente desiderare.

Durante l’ultimo report finanziario della società ad Adam Kicinski, dirigente della software house polacca, sono state poste alcune interessanti domande. Domande che non hanno però tutte ricevuto una risposta esaustiva da parte di Kicinski. Qualche succulenta informazione è però comunque emersa.

Il dirigente non si è infatti purtroppo sbilanciato sulla possibile data di lancio di Cyberpunk 2077. Ad una domanda che chiedeva se essa sarebbe stata rivelata alla prossima kermesse di Los Angeles Kicinski ha infatti risposto di non poter ne confermare ne smentire. Una mezza risposta che, per quanto non definitiva, lascia aperte le speranze per il prossimo E3.

Decisamente più interessante e aperta invece la questione riguardante alla possibilità di giocare al titolo tramite qualche visore in realtà virtuale. Secondo il dirigente, infatti, non ci sarebbero problemi particolari a implementare tale possibilità, almeno a livello tecnico. Essendo stato Cyberpunk interamente renderizzato in 3D non ci sarebbero infatti particolari problemi.

Problematiche che emergerebbero invece sul design del titolo, che poco si adatta ad un’esperienza tramite VR. Sarebbe infatti necessario secondo Kicinski ripensare diverse meccaniche ma, essendo al momento CD Projekt RED concentrata sulla versione tradizionale di Cyberpunk 2077, tale eventualità non è al momento contemplata. Mai dire mai comunque.

Che ne pensate voi, vi piacerebbe addentrarvi nel futuristico titolo in realtà virtuale o preferite un’esperienza di gioco più tradizionale? Secondo voi all’E3 avremo finalmente una data di lancio definitiva? Fatecelo sapere nei commenti!