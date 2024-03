Cyberpunk 2077, questa nuova mod vi ammazzerà il computer una volta per tutte

Se siete fra coloro che hanno ancora fame di miglioramenti visivi in Cyberpunk 2077 (nonostante sia già spettacolare ora), allora siete nel posto giusto. La comunità di modding continua a sorprenderci con il suo impegno nel rendere il gioco sempre più spettacolare, e questa volta lo fa con il Cyberpunk 2077 Remastered Texture Pack.

Questo pacchetto, disponibile su NexusMods, è una vera e propria manna per gli occhi. Introducendo texture in 4K per ambientazioni, personaggi, veicoli e molto altro ancora, questa mod porta Cyberpunk 2077 nell'olimpo dei capolavori tecnici. Le superfici sono più dettagliate che mai, e ogni elemento del gioco risplende di nuova vita. Ovviamente, bisogna possedere un PC con una configurazione hardware all'altezza.

Ma c'è un piccolo inconveniente da considerare: il Cyberpunk 2077 Remastered Texture Pack non è compatibile con altri pacchetti di texture. Quindi, se avete già installato un mod simile, dovrete scegliere quale mantenere. Tuttavia, date le meraviglie visive offerte da questo pacchetto, la scelta sarà più che giustificata.

È vero che Cyberpunk 2077 ha già un aspetto eccezionale di per sé, ma l'introduzione di texture in 4K porta il gioco a un livello ancora superiore. Anche se è uscito circa quattro anni fa, Cyberpunk 2077 continua a stupire con la sua grafica di altissimo livello.

Non possiamo che applaudire il lavoro della community di modding che continua a mantenere viva l'esperienza di gioco di Cyberpunk 2077. E se avete la fortuna di avere una configurazione hardware che possa sostenere al meglio queste texture, allora non esitate a immergervi in questa nuova e migliorata visione di Night City.