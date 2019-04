Cyberpunk 2077: gli sviluppatori vogliono eliminare il Game Over

Cyberpunk 2077 è un gioco che punta molto sulla libertà, fino al punto da voler eliminare la schermata di Game Over durante le missioni!

Cyberpunk 2077 si è dimostrato fin dal primo istante un gioco desideroso di dare ai giocatori tanti modi per risolvere le missioni. La libertà è un punto cruciale per CD Projekt RED e ora scopriamo un altro dettaglio in merito, molto interessante: il team vuole eliminare le schermate di Game Over, a meno che il personaggio non venga ucciso.

Questo significa che se durante una missione cercherete di allontanarvi dall’area interessata, non vi imbatterete in alcuna schermata di blocco o di errore. Se desiderate abbandonare il luogo in cui vi trovate, per riprendere successivamente, o semplicemente pensate che sia possibile trovare una strada diversa da quella più ovvia, potrete farlo senza temere che Cyberpunk 2077 vi blocchi.

Questa libertà, inoltre, avrà delle conseguenze. In un esempio, si afferma che il giocatore potrebbe decidere di fermarsi a mangiare un hamburger durante una missione che richiede di seguire un bersaglio: invece di essere rimandati ad un checkpoint, come accade in ogni gioco, la missione proseguirà e si evolverà di conseguenza, arrivando magari alla morte del bersaglio. Questo non invalida la prosecuzione nel gioco e, anzi, avrà una conseguenza sulla storia e sul mondo.

Si tratta di una eventualità molto intrigante che potrebbe veramente dare al giocatore la possibilità di agire come meglio crede, anche compiendo azioni sciocche. Certo, dobbiamo ammettere che ci sembra difficile che un titolo ampio e complesso come si prospetta essere Cyberpunk 2077 possa trovare una soluzione interessante e in grado di adattarsi al resto del gioco, nel caso nel quale il giocatore cerchi di disinteressarsi della missione. Si tratterebbe di un lavoro enorme, per qualcosa che i giocatori non si aspettano.

CD Projekt RED ha però dimostrato grande dedizione e amore per i propri titoli: la cura riposta per ogni singolo evento di The Witcher III è ben nota e quindi crediamo di poter dare fiducia al team polacco e a Cyberpunk 2077. Diteci, cosa ne pensate? Vi infastidisce quando il gioco vi porta al Game Over solo per aver tentato di completare una missione in un modo che non era inteso?