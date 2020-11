Cyberpunk 2077, i migliori suggerimenti gaming e i gadget

Uno dei titoli più attesi del 2020 vede come protagonista Keanu Reeves: parliamo di Cyberpunk 2077, il videogioco di ruolo action-adventure, in uscita il 19 novembre del 2020, sviluppato e pubblicato da CD Projekt RED per PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows. Si tratta di un adattamento del gioco di ruolo Cyberpunk 2020. Pronti per scoprire tutte le versioni a disposizione e i gadget in anteprima?

I migliori suggerimenti gaming e gadget

Videogames e console

Impossibile non cominciare la nostra selezione con i titoli disponibili per le diverse piattaforme e con la console brandizzata per Cyberpunk 2077! Partiamo proprio con Xbox One X Cyberpunk 2077 Edizione Limitata, la Console da 1TB, compreso controller Wireless Cyberpunk in edizione limitata, prodotta da Microsoft. La console prevede l’ampiezza di memoria da 1TB, con Vertical stand e download di Cyberpunk 2077 e download primo DLC (quando disponibile), oltre a 1 mese di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate versione di prova con accesso a più di 100 giochi. Non desiderate acquistare l’intera console? Nessun problema: vi consigliamo alcune edizioni del gioco pensate per Xbox One, PS4 ePC.

Guide ufficiali, artbook e GDR

Il nuovo gioco di CD Projekt Red nasconde parecchie curiosità. Per sapere tutto, ma proprio tutto, sui luoghi, oggetti e personaggi (tra cui quello interpretato da Keanu Reeves!) di questo videogioco, è stato creato un compendio in collaborazione con gli sviluppatori, oltre alla guida ufficiale, un gigantesco libro che copre tutti gli elementi del gioco. Con dettagli su ogni sfida e caratteristica, la guida offre una progressione immediata attraverso l’intera avventura, oltre a una completa padronanza di tutti i sistemi chiave. La versione Premium con copertina rigida dell’edizione da collezione è stampata su carta di qualità superiore e include materiali aggiuntivi. Non manca nemmeno la versione originale del gioco di ruolo da cui è tratto questo videogame:

Action Figures e Funko POP!



Non possono certamente mancare le creazioni collezionabili a tema action figures e Funko POP! Quest’ultimo rappresenta un’iconica statuina vinyl del personaggio di Johnny Silverhand, alta circa 9cm e inserita all’interno di una scatola trasparente da collezione. Accanto a questo prodotto, troviamo alcune dettagliate action figure direttamente dal videogioco. Ogni statuetta è alta tra i 18 e i 30 cm ed è contenuta in una scatola con stampa e finestra trasparente, con accessori extra e base inclusa. In alternativa, potete acquistare un quadro da appendere in casa vostra o nel vostro ufficio, dedicato a Johnny Silverhand e realizzato a effetto stencil.

Abbigliamento

Concludiamo la nostra selezione con proposte di abbigliamento, che vantano alcune t-shirt con loghi e immagini dedicati, realizzate con materiali organici o riciclati che si prendono cura della pelle e dell’ambiente. Consigliabile il lavaggio in lavatrice in acqua fredda con colori simili, asciugare a bassa temperatura. Leggero, vestibilità classica, manica a doppio ago e orlo inferiore. Leggermente aderenti, i capi sono progettati e stampati nel Regno Unito.

