Cyberpunk 2077, la nuova patch permette di sfruttare le CPU ibride

Cyberpunk 2077 introduce una nuova funzionalità che consente di prioritizzare i P-Cores nelle CPU ibride per migliorare i FPS e risolvere problemi di prestazioni. La novità è arrivata con la patch 2.11 ed è disponibile nel sottomenu di gioco.

Questa nuova ottimizzazione della CPU sovrascrive il programma di pianificazione dei core di Windows, forzando l’esecuzione di Cyberpunk 2077 a solo sui core ad alte prestazioni. Tuttavia, durante i nostri test, abbiamo riscontrato alcuni problemi di prestazioni.

La funzionalità si chiama Hybrid CPU Utilization e presenta due modalità: una impostazione automatica che permette al sistema operativo di gestire tutto il lavoro pesante, mentre l'altra è un'impostazione "prioritize P-Cores" che obbliga il gioco a eseguirsi solo sui P-Cores.

In teoria, l'idea dietro questa nuova impostazione è intelligente e dovrebbe risolvere eventuali problemi di pianificazione. Tuttavia, purtroppo, l'implementazione di Cyberpunk 2077 della funzione Hybrid CPU Utilization non è ottimale.

Durante i nostri test su una CPU Raptor Lake i9-13900K e una Nvidia RTX 4080 Super, con il gioco impostato su medium con ray tracing DXR abilitato, abbiamo riscontrato seri problemi di micro-stuttering quando la funzione era attiva. La disparità di prestazioni era così evidente che era chiaro che c'era qualcosa che non andava.

Potrebbe non essere un problema di Cyberpunk 2077 in sé, ma la tecnologia Thread Director di Intel potrebbe andare in tilt quando si imposta il comportamento della CPU tramite software di terze parti o il task manager. Se l'impostazione di Cyberpunk 2077 si basa sull'affinità, Thread Director potrebbe essere il vero colpevole, ma non possiamo esserne certi. Anche alcuni utenti su Reddit hanno segnalato lo stesso comportamento sui loro sistemi.

È un peccato che la nuova funzionalità di ottimizzazione della CPU di Cyberpunk 2077 stia dando problemi al lancio, poiché l'idea dietro la nuova impostazione è eccellente e potrebbe teoricamente risolvere molti problemi di prestazioni legati alla pianificazione non ottimizzata dei core. Speriamo che CD Projekt Red risolva questo problema, indipendentemente da chi sia il responsabile.