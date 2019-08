Cyberpunk 2077, Gamescom 2019: mappa meno estesa rispetto The Witcher

In un'intervista durante la Gamescom, il producer di Cyberpunk 2077 ha specificato che la mappa di quest'ultimo è meno estesa di quella di The Witcher.

Durante questa Gamescom 2019 sono state moltissime le indiscrezioni e le interviste che hanno toccato il team di sviluppo dietro il nuovo progetto tanto atteso, Cyberpunk 2077. Quest’oggi un’ulteriore informazioni è stata rilasciata nei meandri pullulanti di videogiocatori della fiera di Colonia.

Se tutto ciò che interessasse al pubblico riguardasse la mappa ed i percorsi percorribili su di essa, Cyberpunk 2077 potrebbe sembrare un passo indietro. Rispetto all’ultimo gioco dei CD Projekt RED, The Wither 3, il quale ha dato ai giocatori diversi reami fantastici da esplorare con città, villaggi ed un sacco di campagne tentacolari tra loro, Cyberpunk 2077 toglie queste campagne, sostituendole con città brulicanti di vita e palazzi, rendendo il tutto, estremamente più piccolo.

Intervistato da Comic Book in occasione della Gamescom 2019, il producer Richard Borzymowski ha fornito qualche dettaglio proprio sui criteri con cui CD Projekt RED ha basato la costruzione di Night City e dei suoi quartieri. “Se ci si concentra sulla superficie in chilometri quadrati, Cyberpunk 2077 potrebbe risultare un po’ più piccolo di The Witcher 3, ma la densità di contenuti ci ha permesso di eliminare le aree vuote“, ha spiegato.

“Ovviamente in The Witcher avevamo un mondo aperto con vaste strade e foreste in mezzo a città più piccole e altre più grandi come Novigrad. Cyberpunk 2077 sarà invece ambientato a Night City. È parte integrante dello scenario. È essenzialmente un protagonista, per così dire, quindi è stato necessario incrementare la densità. Se la città non fosse credibile non ci garantirebbe l’effetto finale che volevamo ottenere, perciò l’abbiamo riempita di vita“.

Come è già noto oramai da tempo, comunque, l’ambientazione di Cyberpunk 2077 si caratterizzerà anche per la sua peculiarità di svilupparsi in verticale, diversamente da quanto accadeva in The Witcher. A quanto pare dunque, non saremo in grado di esplorare nulla al di fuori della città.

Ricordiamo che l’uscita del titolo è prevista per il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.