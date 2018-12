Cyberpunk 2077 non sarà ai The Game Awards 2018, parola di CD Projekt RED

Se c’è un gioco veramente molto atteso, quello è per certo Cyberpunk 2077. Fin dal primissimo video di gameplay rilasciato nell’agosto 2018, moltissimi fan hanno chiesto a gran voce di avere più dettagli. Molti speravano quindi che CD Projekt RED sfruttasse il palco dei The Game Awards 2018 per mostrare qualcosa in più.

Purtroppo non sarà così. A confermare la cosa è stato Marcin Momot, il community manager di CD Projekt RED. Il messaggio è arrivato tramite Twitter: possiamo vederlo qui sotto

We're looking forward to seeing all the reveals and announcements during this year's @thegameawards, however we're not going to be showing anything there ourselves. We’ll share more details about @cyberpunkgame when we’re ready.

— Marcin Momot (@Marcin360) December 3, 2018