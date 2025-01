Cyberpunk 2077, arriva l'attesa patch con supporto DLSS 4

CD Projekt RED ha rilasciato la Patch 2.21 per Cyberpunk 2077 (acquistabile su Instant Gaming), disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'aggiornamento introduce diverse correzioni su tutte le piattaforme e aggiunge il supporto per DLSS 4 con Multi Frame Generation per le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50.

La nuova funzionalità DLSS 4 utilizza l'intelligenza artificiale per generare fino a tre frame per ogni frame renderizzato tradizionalmente, aumentando significativamente il framerate. Inoltre, introduce una generazione di singoli frame più veloce con un minor utilizzo di memoria sulle schede grafiche RTX serie 50 e 40.

La patch aggiunge anche un'opzione per scegliere tra il modello CNN o il nuovo modello Transformer per DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution e DLAA su tutte le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX. Secondo CD Projekt RED, il nuovo modello Transformer dovrebbe migliorare stabilità, illuminazione e dettagli in movimento.

L'aggiornamento risolve inoltre alcuni problemi di artefatti e sfocature sugli schermi di gioco quando si utilizza DLSS Ray Reconstruction, e corregge il campo Frame Generation nelle impostazioni grafiche quando si disattiva lo scaling della risoluzione.

Tra le novità più rilevanti della Patch 2.21 ci sono diverse migliorie alla modalità Foto:

Possibilità di generare Nibbles e Adam Smasher mentre V è in aria o in acqua

Correzione dell'opzione Espressione Facciale per Adam Smasher

Risoluzione di problemi con il salvataggio e il caricamento delle preimpostazioni

Miglioramenti al posizionamento e alla rotazione della telecamera

Per quanto riguarda la personalizzazione dei veicoli, sono state corrette alcune inconsistenze nelle texture e nei colori per i veicoli con CrystalCoat applicato. Sono stati inoltre risolti problemi minori nell'interfaccia utente dei menu CrystalCoat e TwinTone.

Tra le altre migliorie generali troviamo la correzione di problemi in alcune missioni, il miglioramento del comportamento di NPC e veicoli in vari eventi minori di Night City, e la risoluzione di problemi con l'audio delle notizie televisive.

Per le versioni console, la patch risolve problemi relativi agli screenshot su Xbox e corregge un'impostazione grafica incorretta su Xbox Series S.

Su PC, oltre al supporto per DLSS 4, l'aggiornamento introduce correzioni per artefatti e sfocature sugli schermi di gioco quando si utilizza DLSS Ray Reconstruction.