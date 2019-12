Cyberpunk 2077: possibile arrivo su Xbox Game Pass?

Manca ormai sempre meno all’uscita dell’attesissimo nuovo titolo a cura dei ragazzi di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, previsto per il prossimo 16 aprile 2020, rispettivamente per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC.

In particolare, nel corso delle ultime ore si sarebbero susseguite alcune indiscrezioni secondo cui il titolo potrebbe addirittura arrivare su Xbox Game Pass, il catalogo di Microsoft che permette di giocare gratuitamente a numerosi titoli per Xbox One e Xbox 360.

Le voci di corridoio giungerebbero in particolare dalla divisione sudafricana di Xbox, che nella giornata di oggi avrebbe pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale un video (prontamente rimosso) con una rassegna dei titoli appartenenti al catalogo di Xbox Game Pass, mostrando titoli come DOOM Eternal, Elden Ring, Microsoft Flight Simulator e, appunto, Cyberpunk 2077.

Chiaramente al momento queste rimangono nient’altro che semplici supposizioni, considerando soprattutto il fatto che una mossa del genere penalizzerebbe forse eccessivamente le vendite del titolo stesso nella sua versione per Xbox One, pertanto non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere eventuali conferme o smentite da parte di CD Projekt RED e la stessa Microsoft. E voi, state attendendo Cyberpunk 2077? Su quale piattaforma lo giocherete, in particolare? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!