Buone notizie: Star Wars Jedi: Survivor arriva su Game Pass Ultimate ed EA Play!

Star Wars Jedi: Survivor è in arrivo su Xbox Game Pass tramite EA Play. Il publisher ha annunciato il lancio del tanto atteso sequel della serie Star Wars Jedi sui servizi in abbonamento a partire dal 25 aprile.

In Star Wars Jedi: Survivor, i giocatori si ritroveranno cinque anni dopo gli eventi del primo gioco, con Cal impegnato nella sua lotta contro l'Impero. Questa volta, i giocatori potranno sperimentare cinque diverse posizioni di combattimento con la spada laser, aggiungendo una nuova profondità tattica ai combattimenti. Inoltre, le mappe sono più ampie e esplorabili rispetto al precedente capitolo, offrendo nuove sfide e scoperte per i giocatori più avventurosi.

Nonostante il successo della serie, non tutto è stato liscio per i giocatori PC. Il porting del primo gioco ha sofferto di prestazioni sottotono all'inizio, ma i fan possono sperare in miglioramenti con Star Wars Jedi: Survivor, poiché il team di sviluppo di Respawn Entertainment ha lavorato duramente per correggere i problemi attraverso aggiornamenti e patch.

Con l'annuncio di un terzo gioco in lavorazione, i fan possono aspettarsi grandi cose. Tuttavia, ci sarà un nuovo regista alla guida, poiché Stig Asmussen ha lasciato EA per intraprendere la sua avventura con uno studio indipendente. Sarà interessante vedere quale direzione prenderà la serie con questa nuova leadership.

Per coloro che non hanno ancora avuto l'opportunità di immergersi nell'universo di Star Wars Jedi, è il momento perfetto per iniziare.