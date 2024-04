Xbox Game Pass: nuovi giochi in arrivo, c'è Manor Lords!

Microsoft ha recentemente svelato i nuovi titoli che arriveranno nel catalogo di Xbox Game Pass nella seconda metà di aprile, e tra le novità spicca sicuramente Manor Lords, un gioco che promette di catturare l'attenzione degli appassionati di strategia medievale e city building.

Ma partiamo dall'inizio. A partire da oggi, gli abbonati potranno immergersi nell'avventura di Harold Halibut, disponibile su Cloud, PC e Xbox Series X|S. Si tratta di un gioco dall'atmosfera unica, che mescola elementi di avventura e narrativa con un suggestivo stile artistico.

Domani, 17 aprile, sarà la volta di Orcs Must Die! 3, un coinvolgente tower defense in terza persona che metterà alla prova le abilità strategiche dei giocatori nel fermare l'avanzata di orde di orchi e creature malvagie.

Il 18 aprile arriverà invece EA Sports NHL 24, un titolo imperdibile per gli amanti dello sport e del ghiaccio, disponibile su Console tramite EA Play.

Il 23 aprile gli appassionati di jRPG avranno motivo di gioire con l'arrivo di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un'avventura che promette di stupire con la sua vasta gamma di personaggi e una storia potenzialmente molto interessante.

Il 25 aprile sarà la volta di Another Crab's Treasure, un originale soulslike che vedrà i giocatori controllare un granchio eremita in una missione per recuperare la sua preziosa conchiglia sul fondo del mare.

Infine, il 26 aprile, sarà il turno del tanto atteso Manor Lords, un'esperienza di strategia medievale che permetterà ai giocatori di costruire e gestire le proprie città, partecipare a battaglie epiche e affrontare complesse sfide economiche e sociali.

Concludendo, il 30 aprile arriverà Have A Nice Death, un affascinante roguelike che offrirà ai giocatori la possibilità di vivere l'esperienza unica di essere la Morte stessa.

Di seguito, invece, i giochi in uscita:

7 Days to Die (Cloud, Console, and PC)

Besiege (Cloud, Console, and PC)

EA Sports NHL 22 (Console)

Loot River (Cloud, Console, and PC)

Pikuniku (Cloud, Console, and PC)

Ravenlok (Cloud, Console, and PC)

Che cosa ne pensate di queste nuove aggiunte? Giocherete a qualcosa in particolare?