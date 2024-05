Cyberpunk 2077, il supporto al gioco è ufficialmente terminato

Dopo un intenso lavoro di sviluppo e miglioramento, CD Projekt RED ha annunciato durante la sua ultima conferenza finanziaria che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è finalmente completo. Questo annuncio segna la fine del supporto attivo per il gioco, concludendo con l'uscita dell'espansione Phantom Liberty e l'aggiornamento 2.0, che ha risolto numerosi problemi tecnici evidenziati al lancio.

Lanciato originariamente nel 2020, Cyberpunk 2077 ha affrontato numerose sfide tecniche, soprattutto nelle versioni per console, ricevendo inizialmente reazioni negative. Tuttavia, seguendo un percorso di costante aggiornamento simile a quello del titolo No Man's Sky, CD Projekt RED è riuscita a rilanciare il gioco con successo grazie a sostanziali miglioramenti tecnici e contenutistici.

Al 30 aprile, i pochi sviluppatori che ancora lavoravano a Cyberpunk 2077 sono stati riassegnati a nuovi progetti. La maggior parte del team ora è impegnata nello sviluppo di Polaris, nome in codice del progetto conosciuto come The Witcher 4, che inaugurerà un nuovo arco narrativo per la celebre saga. Altri sviluppatori stanno lavorando su Orion, il quale è il successore diretto di Cyberpunk 2077, e su altri progetti ancora celati sotto i nomi in codice di Sirius e Hadar.

L'annuncio segna quindi un punto di svolta importante per CD Projekt RED, che dopo aver dedicato risorse considerevoli al miglioramento di Cyberpunk 2077, ora può concentrarsi su nuovi entusiasmanti capitoli e espansioni del proprio universo videoludico.