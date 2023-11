Cyberpunk 2077 Ultimate Edition annunciata ufficialmente

CD Projekt RED ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, l'edizione completa dell'RPG fantascientifico, con una data di uscita fissata per il 5 dicembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta, quindi, dell'esperienza completa di Cyberpunk 2077. Questa Ultimate Edition offre tutta la parte originale di Cyberpunk 2077 più l'apprezzatissimo DLC Phantom Liberty.

La versione Ultimate sarà disponibile sia in formato fisico, con le relative copertine già trapelate e visibili sui canali ufficiali, che in formato digitale. Il prezzo non è ancora conosciuto, ma pensiamo si possa aggirare tra i 59 e i 69 euro, visto che comunque è una versione che raccoglie entrambi entrambi i contenuti.

Per coloro che non hanno ancora avuto l'opportunità di immergersi nel mondo di Cyberpunk 2077, questa rappresenta senza dubbio l'occasione ideale. Il nostro consiglio è quello di dargli una possibilità, per noi il gioco di CD Projekt RED è sempre stato un'autentica opera d'arte, con seri problemi sulla versione console che sembrano però ora risolti.