Cyberpunk 2077: amate i gatti? Questa mod fa al caso vostro

Nel cuore di Night City, tra missioni ad alto rischio e incontri con cyber-criminali, i giocatori di Cyberpunk 2077 hanno sviluppato una passione inaspettata per... i gatti. Questa attrazione per i felini digitali, già evidente con l'ampio successo della serie di mod "Apartment Cats" di Deceptious che permette di ospitare mici nelle proprie abitazioni futuristiche, ha raggiunto ora un nuovo livello grazie all'innovativa mod "CatFacts".

Creata dal modder MisterChedda, già noto alla comunità per aver introdotto una motocicletta a forma di hot dog con ruote di hamburger, "CatFacts" porta la mania felina nel cuore del gioco di CD Projekt RED. La mod introduce un servizio automatizzato che invia messaggi sul telefono di V con curiosità su gatti e, per chi preferisce, anche su cani.

Il funzionamento è semplice ma geniale: durante qualsiasi momento del gioco, che siate impegnati in una conversazione profonda con Johnny Silverhand o nel bel mezzo di un'incursione armata nella Torre Arasaka, il vostro telefono potrebbe vibrare improvvisamente. Un nuovo contatto chiamato "Catfacts" vi informerà che "un gruppo di gatti si chiama clowder" o altre curiosità simili, per poi autoeliminarsi senza intasare la vostra casella di messaggi.

Ciò che rende particolarmente interessante questa mod è la sua infrastruttura tecnica. Le informazioni sui felini provengono da Catfact.ninja, un'API gratuita che fornisce curiosità feline in tempo reale. La mod si connette a questo servizio tramite "RedHttpClient", un altro componente aggiuntivo per Cyberpunk 2077.

Per gli amanti dei cani, MisterChedda ha pensato anche a loro: modificando le impostazioni della mod, è possibile ricevere fatti sui cani attraverso DogAPI, un servizio che raccoglie informazioni inviate dagli utenti stessi. Questo approccio collaborativo rispecchia perfettamente lo spirito della comunità di modding.

Il codice sorgente della mod è persino disponibile pubblicamente su GitHub, permettendo agli utenti di verificare che non vengano effettuate chiamate o richieste diverse da quelle dichiarate verso le API menzionate. In un'epoca di crescente attenzione alla privacy digitale, questa apertura rappresenta un valore aggiunto significativo.

La passione felina nella cultura digitale

Questa mod è solo l'ultimo esempio di come i gatti abbiano conquistato non solo internet ma anche il mondo videoludico. La prima mostra felina della storia si tenne nel 1871 al Crystal Palace di Londra, organizzata dall'artista Harrison Weir, e da allora l'interesse per questi animali non ha fatto che crescere, raggiungendo persino i mondi virtuali più distopici.

Cyberpunk 2077 (acquistabile su Amazon) diventa così teatro di un fenomeno culturale che trascende il tempo: l'amore umano per i compagni a quattro zampe.