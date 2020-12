Cyberpunk 2077: una mod migliora l’IA dei passanti di Night City

Fin dal giorno del lancio, Cyberpunk 2077 è andato incontro a diverse critiche legate alle routine generali dell’open world: sebbene, nel complesso, Night City sia una città dettagliatissima e ricca di vita (soprattutto su PC), aspetti più specifici come per esempio l’IA dei passanti per le strade hanno fatto discutere e hanno causato la nascita di accesi dibattiti su forum come Reddit, Resetera o il forum ufficiale, che al momento pullulano di suggerimenti indirizzati a CD Projekt RED, quasi tutti legati al miglioramento del gioco.

Le versioni Steam e GoG, fortunatamente, possono contare sulle mod, che intervengono lì dove gli sviluppatori non sono ancora arrivati a ritoccare questo o quell’aspetto. Una mod rilasciata di recente, per esempio, è volta proprio a migliorare uno degli aspetti più dibattuti dell’RPG di CD Projekt, ovvero il comportamento dei pedoni in giro per la città. Questo tweak, denominato Alternate Crowd Behavior, interviene sul file .ini di Cyberpunk 2077, alterando il modo in cui i passanti che circondano il protagonista vengono generati, come si muovono, come interagiscono fra di loro e come reagiscono a situazioni impreviste.

In particolare, la mod fa sì che gli abitanti di Night City non vadano più incontro a comportamenti “bizzarri” (o comunque li limita parecchio, soprattutto nelle interazioni reciproche), ed elimina il cosiddetto “semicerchio” che gli NPC facevano ogniqualvolta si trovavano a dover passare oltre un ostacolo, cosa che faceva sì che spesso le folle non si comportassero come previsto: come diretta conseguenza, invece di camminare in maniera lineare sui marciapiedi, diversi passanti tendevano a disperdersi e addirittura ad attraversare le strade – fuori dagli attraversamenti pedonali – senza alcun motivo.

Come citato dagli autori, tuttavia, il problema legato alle reazioni impreviste o alla completa sparizione degli NPC se vengono spaventati non è stato del tutto risolto, in quanto richiederebbe modifiche più profonde di un semplice edit del file di configurazione del gioco. Insomma, gli NPC si comportano sì in maniera migliore rispetto a prima, ma finché non decidete di disturbarli! Chissà se CD Projekt coglierà la palla al balzo e sfrutterà questa mod come base di partenza per migliorare significativamente l’IA? A questo link, intanto, potete raggiungere la pagina principale della mod su Nexus Mods e consultare l’elenco completo dei cambiamenti apportati.