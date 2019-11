Il Cybertruck di Elon Musk è stato inserito in GTA 5, Rocket League e Minecraft

Il Cybertruck di Elon Musk è stato di certo un successo di pubblico, sopratutto tra i videogiocatori che hanno iniziato a inserire questo veicolo dal taglio low-poli in molti giochi. Vi abbiamo già riportato l’esempio di GoldenEye 007 per Nintendo 64, ma si trattava solo della punta dell’iceberg.

Come potete vedere anche qui sotto, i modder si sono dati da fare e hanno inserito il Cybertruck in tanti giochi diversi, iniziando con GTA 5. Ovviamente sono molte le versioni create dagli appassionati e la qualità è a dir poco variabile; uno dei migliori però è quello di Fred Walkthrough, che include anche luci funzionanti e ha un aspetto credibile.

GTA 5, però, è solo uno dei giochi nel quale il Cybertruck di Elon Musk è stato inserito. Parlando di un veicolo, era impossibile chiedere alla community di non creare una versione dedicata a Rocket League. Potete vedere un esempio nella gif condivisa su Twitter. Inoltre, i fan hanno dato il via a una petizione per inserire il mezzo in modo ufficiale all’interno del gioco di Psyonix.

This new car hitbox is OP 🤯 pic.twitter.com/ZzrkEvGXUz — Platypun (@platypun) November 28, 2019

Infine, a questo indirizzo, potete vedere anche una versione del mezzo creata in Minecraft. Il mezzo, all’interno dell’opera di Mojang, non solo è guidabile, ma è anche indistruttibile (vetri compresi).

Non c’è che dire, la community mondiale non ci ha messo molto per lanciarsi nella realizzazione del Cybertruck. Diteci, avete per caso scovato l’automobile all’interno di altri giochi? Oppure voi stessi ne avete creato una versione ludica?