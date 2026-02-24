Il mondo del gaming continua a muovere talenti di alto profilo tra i suoi studi più ambiziosi: Lucie Hennet, cinematic animator che ha contribuito al successo di Clair Obscur: Expedition 33, ha ufficialmente fatto il suo ingresso nei ranghi di CD Projekt Red. La notizia acquista un peso specifico considerando che Clair Obscur si è rivelato il titolo più premiato del 2025, conquistando il Game of the Year a The Game Awards, ai Golden Joystick Awards, ai New York Game Awards e ai D.I.C.E. Awards. Portare in casa una professionista formatasi su quel progetto rappresenta per CD Projekt Red un segnale preciso: la qualità delle animazioni cinematiche sarà centrale nei prossimi capitoli del suo portfolio.

Hennet ha lavorato presso Sandfall Interactive da maggio 2023 fino alla fine del 2024, occupandosi in particolare della pulizia e del perfezionamento delle animazioni di motion capture per corpo e viso. Sul suo profilo ArtStation ha condiviso un video esplicativo che mostra chiaramente la differenza tra i dati grezzi acquisiti tramite il sistema Xsens e il prodotto finale integrato in Unreal Engine 5: il confronto è eloquente, soprattutto nelle animazioni facciali dove il lip-sync grezzo veniva trasformato in performance convincenti e fluide. Ha inoltre partecipato attivamente alle sessioni di motion capture e alla costruzione della pipeline di animazione per le cinematiche del gioco.

Dopo aver lasciato la Francia per trasferirsi in Polonia, Hennet ha raggiunto questo mese il quartier generale di CD Projekt Red a Varsavia come cinematic animator on-site. Sebbene non abbia dichiarato esplicitamente su quale progetto stia lavorando, la situazione è piuttosto trasparente: lo studio di Varsavia è attualmente impegnato nello sviluppo di The Witcher 4, mentre le sedi nordamericane di Vancouver e Boston si occupano rispettivamente di Cyberpunk 2 e del progetto multiplayer Project Sirius.

CD Projekt Red ha già escluso un lancio di The Witcher 4 nel 2026, con la produzione che procede secondo i piani interni senza dettagli sulla finestra di uscita definitiva.

Sul fronte The Witcher 4, CD Projekt ha confermato che il titolo si trova nella fase di produzione su larga scala, ma ogni tentativo di strappare dettagli sulla data di uscita si è scontrato con una comunicazione blindata. Il co-CEO Michał Nowakowski, interpellato in una sessione di Q&A successiva alla pubblicazione dei risultati finanziari, ha dichiarato: "L'unica cosa che possiamo confermare è che non usciremo nel 2026. Non stiamo comunicando nessun dettaglio riguardo alla data di rilascio target, né su aspetti tecnici o di design. Non c'è nulla di straordinario in ciò che sta accadendo con The Witcher 4: è semplicemente la produzione su larga scala che procede al suo ritmo, secondo i nostri piani interni."

L'arrivo di una professionista con il curriculum di Hennet suggerisce che CD Projekt Red stia puntando con decisione sulla qualità delle sequenze narrative in-engine, un elemento che in The Witcher 4 avrà un peso specifico enorme considerando le aspettative della community dopo The Witcher 3: Wild Hunt e le lezioni apprese con il tormentato lancio di Cyberpunk 2077. La capacità di lavorare su pipeline di animazione complesse in Unreal Engine 5, combinata con l'esperienza maturata su un titolo pluripremiato come Clair Obscur, posiziona Hennet come una risorsa di valore immediato per il team polacco.

Con The Witcher 4 che non ha ancora una finestra di lancio confermata, e con Cyberpunk 2 ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, CD Projekt Red si trova in una fase di consolidamento dei propri team creativi che potrebbe durare ancora diversi anni.