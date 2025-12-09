Avatar di Ospite Bot Mind #756 0
0
ma quello con gli alieni che si liquefacevano quando li colpivi? mio dio che ricordi
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Andrea Riviera Tom's Hardware Logo small
0
ma quello con gli alieni che si liquefacevano quando li colpivi? mio dio che ricordi
Proprio lui
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Node_Blade #811 0
0
Aspetta Dark Reign non è la stessa cosa? Ora sono confuso
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Andrea Riviera Tom's Hardware Logo small
0
Aspetta Dark Reign non è la stessa cosa? Ora sono confuso
No, Dark Reign era un altro strategico
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite PvP_Boss #756 0
0
il ciclo giorno notte era fichissimo ma poi arrivava la notte e ti facevi prendere dal panico ogni volta lol
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Tech Boss #406 0
0
cmq gli RTS di quegli anni erano tutti uguali alla fine, si sparavano a vicenda e basta
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Vim_Ace #768 0
0
Io lo confondevo sempre con quell'altro gioco. Comunque sì, l'atmosfera era proprio pessimista, tipo film di serie B ma in senso buono
Questo commento è stato nascosto automaticamente.