Il mese di marzo porta una ventata di contenuti di alto profilo per i abbonati PlayStation Plus, con un catalogo che spazia dagli sparatutto in terza persona ai JRPG di culto, passando per metroidvania dark e picchiaduro arcade. Dal 17 marzo saranno disponibili per il gioco titoli di primo piano come Warhammer 40,000: Space Marine 2, EA Sports Madden NFL 26 e Persona 5 Royal, confermando la tendenza di Sony a puntare su line-up sempre più variegate per giustificare l'abbonamento agli tier Extra e Premium. Per gli utenti Premium, la sorpresa arriva direttamente dallo State of Play: il classico arcade Tekken Dark Resurrection fa il suo ingresso nella libreria dei titoli storici, consolidando ulteriormente l'offerta retrogaming della piattaforma.

Il pezzo forte della selezione è senza dubbio Warhammer 40,000: Space Marine 2 per PS5, lo shooter in terza persona sviluppato da Saber Interactive — già noti per World War Z — che ha conquistato la community con le sue orde di nemici simultanei su schermo e il robusto sistema cooperativo. I giocatori tornano nei panni dello Space Marine Titus per affrontare l'invasione Tiranide in una campagna principale ricca d'azione, supportata da missioni PvE rigiocabili fino a tre giocatori con sei classi personalizzabili, più un comparto PvP con scontri 6v6. Per chi non l'ha ancora provato, entrare adesso tramite PS Plus è un'occasione concreta per capire perché il titolo abbia generato così tanto buzz nella community Warhammer e oltre.

EA Sports Madden NFL 26 rappresenta l'altra grande aggiunta per PS5, e porta con sé una novità tecnica degna di nota: un sistema di apprendimento automatico basato sull'intelligenza artificiale, alimentato da quasi dieci anni di dati reali della NFL. Tradotto in termini pratici per i giocatori, significa tratti caratteristici individuali per ogni atleta, stili di gioco autentici e reazioni adattive che replicano le tendenze di quarterback e coach nella lega reale.

Persona 5 Royal arriva nel catalogo sia per PS5 che per PS4, portando con sé l'esperienza completa del JRPG Atlus nella sua versione definitiva: rispetto alla release originale del 2017, questa edizione ampliata aggiunge nuovi personaggi, confidant inediti, un arco narrativo aggiuntivo, finali alternativi e una meccanica di rampino per raggiungere aree segrete nei dungeon onirici. La colonna sonora di Shoji Meguro, già iconica nell'originale, viene affiancata da brani completamente nuovi. Per PS4 è disponibile anche la Persona 5 Royal – Ultimate Edition, che include il DLC Pack completo con costumi, pacchetti battaglia e Persona aggiuntivi.

Con Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal e Blasphemous 2 disponibili in un unico catalogo mensile, marzo 2026 si candida come uno dei mesi più ricchi di sempre per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium.

Blasphemous 2, disponibile su PS5 e PS4, è il titolo che farà la gioia degli appassionati di metroidvania difficili e dall'estetica dark. Il Penitente torna in un nuovo mondo labirintico, con boss titanici da affrontare e un level design che premia l'esplorazione e la padronanza del combattimento — una filosofia di design che richiama per certi versi l'approccio di Hollow Knight o dei soulslike più puri. Chi cerca una sfida solida e un'atmosfera viscerale troverà qui pane per i suoi denti.

Tra le aggiunte meno attese ma meritevoli di attenzione c'è Metal Eden per PS5, FPS sci-fi frenetico con protagonista l'Iperunità Aska in una missione di recupero all'interno della città monolitica di Moebius. Il gameplay si concentra su combattimenti cibernetici contro nemici meccanici e forze elementali, con una narrativa che esplora i segreti di un mondo artificiale. Completa il quadro The Lord of the Rings: Return to Moria per PS5, survival-crafting cooperativo con generazione procedurale degli ambienti di Moria — ogni run è diversa, e si può affrontare sia in solitaria che in co-op online — e Astroneer per PS5 e PS4, sandbox spaziale incentrata sulla deformazione del terreno e sull'esplorazione di un sistema solare composto da sette pianeti completamente percorribili.

Per i subscriber PlayStation Plus Premium, l'annuncio più atteso arrivato dallo State of Play riguarda l'ingresso di Tekken Dark Resurrection nella libreria dei classici, compatibile sia con PS5 che con PS4. Si tratta dell'edizione potenziata di Tekken 5, con nuovi personaggi come Lili e Dragunov, modalità Tekken Dojo per le classifiche online, la folle modalità Tekken Bowl e il sistema di personalizzazione dei personaggi con oggetti acquistabili tramite le valute guadagnate in game. Per i fan storici del picchiaduro Bandai Namco, è l'occasione per riscoprire uno dei capitoli più apprezzati della serie in attesa dei futuri sviluppi del franchise.

Sony ha precisato che il catalogo completo sarà accessibile a partire dal 17 marzo, con la consueta avvertenza che disponibilità e line-up possono variare per regione — in particolare per quanto riguarda lo streaming dei titoli PS5 dalla libreria digitale.