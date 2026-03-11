Il problema dell'obsolescenza software sta spingendo milioni di PC perfettamente funzionanti verso la discarica, alimentando una crisi di rifiuti elettronici che non accenna a rallentare. Da quando Microsoft ha fissato la fine del supporto a Windows 10 per ottobre 2025, lasciando senza aggiornamenti tutti i dispositivi non compatibili con Windows 11, la comunità tech è alla ricerca di soluzioni concrete per prolungare la vita dell'hardware esistente. In questo contesto, la collaborazione tra Google e Back Market si presenta come una risposta diretta e accessibile a un problema sistemico dell'industria informatica.

L'iniziativa prevede la commercializzazione di una chiavetta USB al prezzo di soli 3 dollari, progettata per installare ChromeOS Flex su laptop e PC altrimenti condannati all'inutilizzo. Back Market, piattaforma specializzata nella compravendita di dispositivi ricondizionati, ha annunciato una prima tiratura limitata a 3.000 unità, con distribuzione a partire dal 30 marzo. Si tratta di un progetto pilota: se i dati di adozione risulteranno positivi, l'azienda prevede di espandere significativamente la produzione.

ChromeOS Flex è una versione del sistema operativo di Google ottimizzata per hardware datato, che sposta gran parte del carico computazionale sui server cloud dell'azienda — una scelta architetturale particolarmente sensata su macchine con CPU e RAM di vecchia generazione. La versione Flex si distingue dal ChromeOS standard per alcune limitazioni, tra cui l'assenza del supporto alle applicazioni Android, ma mantiene tutte le funzionalità essenziali per un utilizzo quotidiano legato alla produttività e alla navigazione web. Google mette a disposizione una lista ufficiale di modelli certificati per garantire la compatibilità.

Il campo d'azione di ChromeOS Flex è più ampio di quanto si possa pensare: oltre ai PC Windows, il sistema è compatibile con la maggior parte dei Mac basati su processori Intel, ovvero quelli prodotti prima che Apple introducesse la propria linea di chip serie M. Questo apre scenari interessanti anche per chi possiede vecchi MacBook o iMac Intel esclusi dal supporto alle versioni più recenti di macOS.

"Milioni di laptop si stanno avvicinando alla fine del supporto al loro sistema operativo, anche se l'hardware è ancora perfettamente funzionante." — Alexander Kuscher, Senior Director di Google

Alexander Kuscher, Senior Director di Google, ha sintetizzato la filosofia dell'iniziativa nella nota stampa congiunta con Back Market: "Con ChromeOS Flex e questo progetto pilota offriamo alle persone un modo sostenibile per riprendere il controllo e prolungare la vita dei loro dispositivi compatibili, aiutandole a risparmiare denaro riducendo al contempo i rifiuti non necessari." Il target dichiarato dell'iniziativa comprende privati, acquirenti, istituti scolastici e piccole imprese — una platea ampia e variegata che va ben oltre i tradizionali canali enterprise.

Sul fronte Microsoft, la risposta al problema dell'hardware escluso da Windows 11 rimane sostanzialmente assente per l'utente comune. L'unica alternativa ufficiale con supporto esteso è Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, che garantisce aggiornamenti di sicurezza fino al 2032, ma è pensata per deployment aziendali in grandi volumi e non è accessibile al singolo utente privato con la stessa semplicità. Esiste anche la possibilità di migrare a distribuzioni Linux, che si comportano generalmente bene su hardware datato, ma la curva di apprendimento rappresenta ancora una barriera significativa per molti utenti non tecnici.

Il confronto tra le due strade è impietoso in termini di accessibilità: una chiavetta da 3 dollari con un processo di installazione guidato contro la necessità di configurare un sistema operativo alternativo o navigare tra licenze enterprise. La campagna di comunicazione di Back Market e Google raffigura eloquentemente una chiavetta USB sotto una teca di vetro con la scritta "rompere in caso di obsolescenza" — una metafora che cattura perfettamente il senso dell'operazione.

La questione dei rifiuti elettronici rimane uno degli aspetti più critici dell'industria tecnologica contemporanea: i PC rappresentano una quota rilevante dell'e-waste globale, e iniziative capaci di estendere il ciclo di vita dell'hardware esistente hanno un impatto ambientale misurabile. Se il progetto pilota di Back Market e Google dovesse riscuotere il successo sperato, potrebbe aprire la strada a partnership analoghe con altri produttori di sistemi operativi leggeri, accelerando l'adozione di soluzioni cloud-first su hardware altrimenti destinato allo smaltimento.