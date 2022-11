Ci è voluto un po‘, ma alla fine possiamo dirlo: la trilogia della serie Dark Souls su PC è finalmente tornata online nella sua interezza. Nel corso della giornata odierna, infatti, FromSoftware ha annunciato la riattivazione dei server del primo gioco, ovviamente in versione rimasterizzata, visto che quella originale (la Prepare to Die Edition) non sarà più sistemata.

“Le feature online della versione PC di Dark Souls Remastered sono state riattivate. Ancora grazie per la vostra pazienza, la vostra comprensione e il vostro supporto”, si legge nel breve cinguettio lanciato nel corso delle ultime ore. Il comunicato è decisamente stringato, ma bastano queste poche parole per vedere come tutta la fan base intorno al gioco abbia cominciato a festeggiare su Twitter, dove è stata lanciata la notizia.

E come potremmo non capirli? Era inizio gennaio 2022 quando i server della serie di Dark Souls su PC venivano spenti a causa di una vulnerabilità decisamente grave. I primi a tornare online, a inizio estate, erano stati quelli del terzo capitolo, seguiti pochi mesi dopo dal secondo. Oggi, a distanza di quasi un anno dal loro spegnimento, anche i server del primo capitolo sono nuovamente disponibili. Finisce così una delle storie più assurde del mondo dei videogiochi, che ha visto FromSoftware essere costretta a spegnere il tutto solo dopo che le vulnerabilità in questione, già presenti da svariato tempo, erano state rese di dominio pubblico.

Online features for the PC version of #DarkSouls: Remastered have been reactivated. Thank you once again for your patience, understanding, and support. pic.twitter.com/IZ8lsfx3Tx — Dark Souls (@DarkSoulsGame) November 9, 2022

Ora però sarà probabilmente il caso di mandare in pensione definitivamente la serie di Dark Souls. Dopo Elden Ring, infatti, FromSoftware dovrebbe essere al lavoro su un nuovo Armored Core. Non c’è ancora nulla di confermato al momento, però la maggior parte dei rumor e delle voci di corridoio (decisamente veritiere in certi casi) stanno puntando in quella direzione. Sarà davvero arrivato il momento per un revival della serie oppure Hidetaka Miyazaki e i suoi colleghi sono al lavoro su qualcosa di completamente differente?