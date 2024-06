Dark Souls Trilogy per PlayStation 4 torna al MINIMO: costa solo 30€!

Se siete alla ricerca di un'epica avventura dark fantasy che metta alla prova le vostre abilità come mai prima d'ora, non potete che dare un'occhiata a questa offerta disponibile su Amazon per la Dark Souls Trilogy per PlayStation 4. È ora disponibile a un prezzo di soli 30€, con uno sconto del 30% che riporta infatti il titolo al suo minimo storico, rendendo l'acquisto particolarmente conveniente.

Dark Souls Trilogy per PlayStation 4, chi dovrebbe acquistarla?

Dark Souls Trilogy per PlayStation 4 rappresenta l'acquisto ideale per gli appassionati di giochi di ruolo impegnativi e avventure dark fantasy alla ricerca di una sfida impegnativa e gratificante. Vale soprattutto per chi ha apprezzato altri titoli targati FromSoftware, come il recedente Elden Ring, di cui abbiamo di recente premiato il DLC, o Demon's Souls. Questa collezione è consigliata a chi desidera immergersi in un universo intricato, ricco di lore profonda e storie emozionanti, e a chi non teme un game design spietato, caratteristica distintiva della serie.

Il cofanetto unisce Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of The First Sin e Dark Souls III: The Fire Fades, con un viaggio completo attraverso la serie che non dimentica neanche dei contenuti aggiuntivi per tutte e tre le esperienze. Considerando il successo che ogni capitolo ha ottenuto, e l'enorme mole contenutistica proposta, si tratta di un rapporto qualità-prezzo senza precedenti.

Al prezzo ridotto di 30,00€, Dark Souls Trilogy per PlayStation 4 rappresenta un'offerta ottima per tutti gli amanti dei giochi di ruolo e per chi ha avuto modo di apprezzare uno o più capitoli della serie. Si tratta dell'occasione perfetta per vivere o rivivere tre capolavori del genere dark fantasy, arricchiti da tutti i DLC e accompagnati dalle loro suggestive colonne sonore.

