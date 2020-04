Darkest Dungeon: in arrivo il DLC con la modalità multiplayer

Darkest Dungeon, di base, è un videogioco in cui crei una squadra di avventurieri e li conduci attraverso i pericoli di una serie di dungeon con orde di nemici controllati dal computer che si pongono di fronte a loro, ma – ricordatevi c’è sempre un ma – il nuovo DLC del gioco, chiamato “The Butcher’s Circus” porterà con se un nuovo modo di giocare. Per la prima volta in Darkest Dungeon noi giocatori avremo la possibilità di scontrarci l’un l’altro nella modalità PVP.

Il DLC è stato tecnicamente annunciato l’1 Aprile 2020 sull’account Twitter ufficiale di Darkest Dungeon. Il tweet diceva che quella mostrata fosse l’anteprima del DLC che sta per uscire e menzionava sia le lotte nell’Arena che i combattimenti Eroe vs Eroe. Dal momento che era il giorno del Pesce d’Aprile, l’annuncio è stato percepito velocemente dai fan come uno scherzo da parte degli sviluppatori della Red Hook Studios e tutti, anche noi in effetti, che quello fosse di sicuro un Pesce d’Aprile. Ma – cosa vi dicevo riguardo i ma? – gli sviluppatori hanno twittato di nuovo il giorno seguente per estinguere ogni dubbio e mettere in chiaro che non si trattava del classico scherzo di inizio primavera.

L’ultimo tweet, poi, riportava il link alla pagina ufficiale del DLC nello store di Steam, che dà ai giocatori qualche indizio in più su quello che sta succedendo su The Butcher’s Circus. Il contenuto aggiuntivo includerà il Circo, una nuova area del gioco, ma la feature principale rimarrà la nuova modalità PVP. I giocatori potranno quindi affrontarsi con squadre di quattro eroi che saranno separati dagli eroi della campagna. Saranno presenti sistemi di ranghi, che i giocatori potranno ottenere nell’avanzamento del gioco nell’arena e nuovi trinket da gladiatore che possono aiutare gli eroi in battaglia.

Ancora non possediamo nessuna data di rilascio per il nuovo DLC di Darkest Dungeon su Steam, ma stando all’account Twitter, dovrebbe essere già rilasciato a Maggio!